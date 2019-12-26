Duas horas antes de sepultar a bisneta, idosa infarta e morre no ES

Victoria Pimenta, de 100 anos, e a bisneta Paloma Coswosck, de 21 anos Crédito: Arquivo Pessoal

Cerca de duas horas antes de sepultar a bisneta Paloma Coswosck da Silva, de 21 anos  que morreu carbonizada em um acidente em Santa Catarina no último dia 13  Victoria Pimenta, de 100 anos, infartou e faleceu no momento em que tomava banho para ir ao enterro em Vila Velha.

De acordo com informações do irmão de Paloma, Patrick Coswosck, a bisavó e a irmã foram sepultadas na véspera de Natal, no dia 24 de dezembro, em um cemitério de Ponta da Fruta, em Vila Velha . Victoria chegou a ser socorrida para o hospital, mas não resistiu e faleceu.

Paloma Coswosck morreu em um acidente envolvendo três caminhões e três carros na BR 116 em Capão Alto, em Santa Catarina, na manhã de sexta-feira, 13 de dezembro. Além da jovem, outras quatro pessoas morreram  entre elas, a Miss Alagoas Mundial Adrielle Oliveira, de 19 anos.

Paloma era de Vila Velha, do bairro Jardim Marilândia, mas estudava Engenharia Química no Centro Universitário Facvest (Unifacvest) em Lages, em Santa Catarina. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) , a colisão aconteceu no quilômetro 269, por volta das 6h40 daquele dia.

A reportagem de A Gazeta conversou com a mãe e com o irmão de Paloma na ocasião, que informaram que a jovem ia para o sítio de uma amiga naquela sexta-feira (13). Ela morava em Lages havia quatro anos.

Amiga de escola da Paloma, Janete Rodrigues Teixeira de Carvalho fez uma vaquinha para ajudar a família a ir até Santa Catarina para realizar exame de DNA e reconhecer o corpo da jovem, além fazer o traslado do corpo. Por meio da vaquinha online, ela conseguiu arrecadar R$ 17.840,87 e agradeceu a quem colaborou.