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Vila Velha

Duas horas antes de sepultar a bisneta, idosa infarta e morre no ES

Victoria Pimenta tinha 100 anos e tomava banho para sepultar a bisneta, Paloma Coswosck, quando teve um infarto e faleceu na véspera do Natal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2019 às 18:56

Publicado em 26 de Dezembro de 2019 às 18:56

Victoria Pimenta, de 100 anos, e a bisneta Paloma Coswosck, de 21 anos Crédito: Arquivo Pessoal
Cerca de duas horas antes de sepultar a bisneta Paloma Coswosck da Silva, de 21 anos  que morreu carbonizada em um acidente em Santa Catarina no último dia 13  Victoria Pimenta, de 100 anos, infartou e faleceu no momento em que tomava banho para ir ao enterro em Vila Velha.
De acordo com informações do irmão de Paloma, Patrick Coswosck, a bisavó e a irmã foram sepultadas na véspera de Natal, no dia 24 de dezembro, em um cemitério de Ponta da Fruta, em Vila Velha. Victoria chegou a ser socorrida para o hospital, mas não resistiu e faleceu.
Paloma Coswosck morreu em um acidente envolvendo três caminhões e três carros na BR 116 em Capão Alto, em Santa Catarina, na manhã de sexta-feira, 13 de dezembro. Além da jovem, outras quatro pessoas morreram  entre elas, a Miss Alagoas Mundial Adrielle Oliveira, de 19 anos.

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Paloma era de Vila Velha, do bairro Jardim Marilândia, mas estudava Engenharia Química no Centro Universitário Facvest (Unifacvest) em Lages, em Santa Catarina. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu no quilômetro 269, por volta das 6h40 daquele dia.
A reportagem de A Gazeta conversou com a mãe e com o irmão de Paloma na ocasião, que informaram que a jovem ia para o sítio de uma amiga naquela sexta-feira (13). Ela morava em Lages havia quatro anos.
Amiga de escola da Paloma, Janete Rodrigues Teixeira de Carvalho fez uma vaquinha para ajudar a família a ir até Santa Catarina para realizar exame de DNA e reconhecer o corpo da jovem, além fazer o traslado do corpo. Por meio da vaquinha online, ela conseguiu arrecadar R$ 17.840,87 e agradeceu a quem colaborou.
"Venho aqui em nome da família Coswosck agradecer a generosidade de todos que contribuíram nessa causa tão dolorosa. O dinheiro arrecadado é suficiente para as viagens e traslado dos restos mortais de Paloma. Que Deus abençoe a todos e que proteja as vossas famílias", atualizou no site em que arrecadou a quantia.

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