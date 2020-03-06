Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Dono de posto na Avenida Vitória diz que obra interditou entrada de estabelecimento
Reflexos da obra

Dono de posto na Avenida Vitória diz que obra interditou entrada de estabelecimento

O proprietário afirma que o movimento caiu em 80% e, na manhã desta quinta-feira (05), foi surpreendido por funcionários da Prefeitura quebrando e interditando parcialmente a entrada do estabelecimento

Publicado em 06 de Março de 2020 às 13:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2020 às 13:27
Dono de posto na Avenida Vitória diz obra interditou entrada de estabelecimento Crédito: Vinícius Chiabai
As obras da nova Avenida Vitória estão dando dor de cabeça para o dono de um posto de combustível localizado na via. O proprietário afirma que o movimento no local, que fica em Bento Ferreira, caiu em 80% e, na manhã de quinta-feira (05), foi surpreendido por funcionários da prefeitura quebrando e interditando a calçada da entrada do estabelecimento. Os trabalhadores teriam, inclusive, sugerido que ele fechasse o posto. A prefeitura nega interdição e pedido de fechamento. 
De acordo com Vinícius Chiabai, proprietário do Posto Avenida Vitória, ele só soube que a entrada do posto estava parcialmente interditada ao chegar no estabelecimento pela manhã desta quinta (05). 
"Quando cheguei, já estavam quebrando tudo, impedindo a entrada de veículos no posto. Conversei com os funcionários e eles me disseram que aquilo estava no projeto e tinha que ser feito.  O acesso, agora, é mínimo.  A maioria dos motoristas, quando olham aquela situação, nem entram. Os funcionários chegaram a me orientar a fechar o posto por 15 dias, mas isso é inviável. Quem vai pagar o prejuízo?", indagou.  
Vinícius contou que, desde o início das obras até agora, precisou cortar o quadro de funcionários pela metade.  
"Entrei em contato com a prefeitura, que marcou uma reunião comigo nesta sexta-feira (06) à tarde. Estou preocupado porque meu movimento caiu 80%. Espero que haja uma solução porque hoje (ontem) a proposta era fechar o posto e eu não aceitei. Tá complicado. Como trabalha com uma passagem mínima para veículos, interditando a maior parte da entrada e saída? Eu pago aluguel, meu prejuízo já é enorme", lamentou. 

PREFEITURA NEGA INTERDIÇÃO E DÁ PRAZO DE 30 DIAS

Segundo o secretário de Obras Weverton Moraes, a prefeitura trabalha em contato com comerciantes locais, visando não prejudicar o movimento dos estabelecimentos. Ele negou que a entrada do posto estivesse interditada e afirmou que funcionários de obra não possuem autorização para sugerir fechamento de qualquer comércio.
"Nenhum funcionário de empresa tem autorização para falar com comerciante. Toda comunicação é feita pela Prefeitura. Temos um grupo de WhatsApp com a maioria dos comerciantes da região. Tudo que eles questionam, a gente responde para minimizar os impactos. Se o funcionário da empresa falou algo, vou advertir a empresa, mas não acredito nisso. É necessário demolir as entradas dos postos para fazer a parte de concreto, mas deixamos uma entrada e saída de veículo. Nenhum comércio está com a entrada totalmente obstruída. Não vamos levar um prejuízo desse porte para os comerciantes", afirmou.
Indagado sobre o prazo para a obra em frente ao posto ficar pronta, ele respondeu que a previsão é de um mês, em média. "É ruim falar em data por conta do clima, vai depender de questões como chuva, por exemplo. Mas pretendemos terminar o trabalho naquela região em 30 dias", disse.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que guerra no Irã virou um teste de resistência - e de tempo
Novos radares na Rodovia José Sete, entre Alto Lage e o Terminal de Itacibá.
Pode ter radar sem placa de aviso? Veja o que diz a lei
Trio é indiciado por golpe com prejuízo de R$ 130 mil a idoso em Venda Nova do Imigrante
Trio é indiciado por golpe que causou prejuízo de R$ 130 mil a idoso em Venda Nova

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados