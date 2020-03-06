Dono de posto na Avenida Vitória diz que obra interditou entrada de estabelecimento

Dono de posto na Avenida Vitória diz obra interditou entrada de estabelecimento Crédito: Vinícius Chiabai

As obras da nova Avenida Vitória estão dando dor de cabeça para o dono de um posto de combustível localizado na via. O proprietário afirma que o movimento no local, que fica em Bento Ferreira, caiu em 80% e, na manhã de quinta-feira (05), foi surpreendido por funcionários da prefeitura quebrando e interditando a calçada da entrada do estabelecimento. Os trabalhadores teriam, inclusive, sugerido que ele fechasse o posto. A prefeitura nega interdição e pedido de fechamento.

De acordo com Vinícius Chiabai, proprietário do Posto Avenida Vitória, ele só soube que a entrada do posto estava parcialmente interditada ao chegar no estabelecimento pela manhã desta quinta (05).

"Quando cheguei, já estavam quebrando tudo, impedindo a entrada de veículos no posto. Conversei com os funcionários e eles me disseram que aquilo estava no projeto e tinha que ser feito. O acesso, agora, é mínimo. A maioria dos motoristas, quando olham aquela situação, nem entram. Os funcionários chegaram a me orientar a fechar o posto por 15 dias, mas isso é inviável. Quem vai pagar o prejuízo?", indagou.

Vinícius contou que, desde o início das obras até agora, precisou cortar o quadro de funcionários pela metade.

"Entrei em contato com a prefeitura, que marcou uma reunião comigo nesta sexta-feira (06) à tarde. Estou preocupado porque meu movimento caiu 80%. Espero que haja uma solução porque hoje (ontem) a proposta era fechar o posto e eu não aceitei. Tá complicado. Como trabalha com uma passagem mínima para veículos, interditando a maior parte da entrada e saída? Eu pago aluguel, meu prejuízo já é enorme", lamentou.

PREFEITURA NEGA INTERDIÇÃO E DÁ PRAZO DE 30 DIAS

Segundo o secretário de Obras Weverton Moraes, a prefeitura trabalha em contato com comerciantes locais, visando não prejudicar o movimento dos estabelecimentos. Ele negou que a entrada do posto estivesse interditada e afirmou que funcionários de obra não possuem autorização para sugerir fechamento de qualquer comércio.

"Nenhum funcionário de empresa tem autorização para falar com comerciante. Toda comunicação é feita pela Prefeitura. Temos um grupo de WhatsApp com a maioria dos comerciantes da região. Tudo que eles questionam, a gente responde para minimizar os impactos. Se o funcionário da empresa falou algo, vou advertir a empresa, mas não acredito nisso. É necessário demolir as entradas dos postos para fazer a parte de concreto, mas deixamos uma entrada e saída de veículo. Nenhum comércio está com a entrada totalmente obstruída. Não vamos levar um prejuízo desse porte para os comerciantes", afirmou.