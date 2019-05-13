Home
Domingo tem a madrugada mais fria do ano em Vitória

O registro foi de 19,1°C na madrugada deste domingo (12) de Dia das Mães, batendo o recorde anterior de 20°C, registrado em março deste ano. Uma nova frente fria está prevista para essa semana