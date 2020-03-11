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Em Vila Velha

Dnit garante segurança de ponte na Estrada de Capuaba

Estrutura, que fica sobre o Rio Aribiri, foi alvo de protesto de moradores pelas condições precárias. Romeu Scheibe Neto, o superintendente regional do órgão, afirma que inspeções são realizadas e que a ponte é segura

Publicado em 11 de Março de 2020 às 14:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2020 às 14:06
Ponte sobre o rio Aribiri Crédito: Vitor Jubini | Arquivo
Alvo de protesto de moradores da região pelo visual danificado, a ponte sobre o Rio Aribiri, que fica na Estrada de Capuaba  como é conhecido o trecho da BR 447 que dá acesso ao Terminal Portuário de Vila Velha (TVV)  está segura para a passagem de veículo e pedestres. É o que garante o superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no Espírito Santo, Romeu Scheibe Neto.
Segundo Romeu, mesmo estando em um trecho federal, a ponte passou para a responsabilidade do Dnit somente em maio de 2019. A partir daí, uma empresa foi contratada para iniciar ações de curto prazo, que é a manutenção funcional no local. Essas intervenções tiveram início em outubro.

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São recomposições do guarda-corpo, tapa buraco, limpeza dos dispositivos de drenagem e substituição das juntas de dilatação que estavam prejudicadas. Essas atividades vêm sendo feitas desde outubro de 2019, disse.
Já as ações a médio prazo vão contemplar uma reforma maior na ponte. Segundo o superintendente, será feita uma nova fundação para a ampliação da estrutura, que passará a ter um passeio, ciclovia, novo guarda-corpo, além de um alargamento da via por onde passam os veículos.
O prazo para isso acontecer, no entanto, ainda deve demorar. De acordo com o órgão, o contrato deve ser assinado com a empresa responsável apenas no fim do ano, por isso ainda não há uma previsão de quando a ponte reformada será entregue. Até lá, o Dnit se responsabilizou com a Justiça a realizar inspeções de segurança a cada 15 dias. Uma inspeção ainda maior, que vai tratar de toda a estrutura, será feita em um prazo mais longo, de quatro em quatro meses.
Preciso fazer projeto, sondagens e estudos técnicos para contratar isso no mercado. O cronograma apresentado em juízo, e aceito, é de que até dezembro de 2020 terei o contrato assinado. Pactuei com o judiciário de que o Dnit apresentará as inspeções a cada 15 dias. O que estamos observando que as patologias estão lá há tempos e não estão evoluindo. A cada quatro meses, volto a fazer uma inspeção estrutural, uma maior. Um especialista fará um laudo técnico. Pactuamos tudo isso no judiciário, com o Ministério Público presente, explicou.

PROTESTOS

Moradores da região realizaram um protesto na estrada de Capuaba nesta semana Crédito: Internauta
Nesta terça-feira (10) e quarta-feira (11), moradores da região fizeram um protesto, bloqueando a ponte e pedindo melhores condições no trecho. Com isso, alguns caminhões que tentavam acesso ao Terminal Portuário de Vila Velha precisaram retornar e tentar rotas alternativas.

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