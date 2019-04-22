Dengue tipo 2 volta a aparecer e preocupa especialistas no ES

Home
O Espírito Santo já registrou 20.885 notificações de casos de dengue em 2019. A Serra é a cidade que lidera a contagem no estado, com quase 6 mil casos

CBN Vitória (92,5 FM)

Eduardo Dias

[email protected]

Publicado em 22 de abril de 2019 às 15:54

 - Atualizado há 6 anos

Vírus da dengue é transmitido após a picada de mosquito contaminado Crédito: Pixabay

A variação do tipo 2 do vírus da dengue, considerada uma das mais graves, voltou a circular no Espírito Santo. A Secretaria de Estado da Saúde confirmou a presença dessa tipificação em cidades como Vitória e Serra. No total de casos de dengue, o Espírito Santo já contabilizou quase 21 mil ocorrências apenas nos primeiros meses de 2019.

A dengue tem quatro variações de sorotipo e o período de circulação deles é variável. De acordo com o infectologista Crispim Cerutti Júnior, professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), o tipo 2 da dengue não era registrado em Vitória desde 2012. As pessoas infectadas com esse sorotipo têm maior risco de apresentar os sintomas mais graves da doença, como fortes dores na barriga e desânimo intenso. 

> Ministério testa controle biológico de Aedes aegypti em três cidades

"Quando você tem uma epidemia de dengue, um desses sorotipos fica circulando. As pessoas desenvolvem defesa contra ele. Se as pessoas estão com defesa no corpo, o número de casos diminui. Mas esse sorotipo não permanece o tempo todo, ele vai ser substituído por outro. Quando um outro sorotipo entra, as pessoas não têm defesa contra ele. Aí o número de casos aumenta. É o que está acontecendo agora", explicou o infectologista, que realizou pesquisas sobre o tipo 2 da doença entre 2008 e 2013.

SINTOMAS DA DENGUE TIPO 2

À reportagem da Rádio CBN Vitória (92,5 FM), o infectologista Crispim Cerutti Júnior explicou que os quatro tipos de dengue têm sintomas semelhantes no início. No entanto, as pessoas infectadas com o tipo 2 podem apresentar sintomas mais graves com o passar dos dias.

A apresentação da dengue, em qualquer que seja o sorotipo, é a mesma: febre alta, dor de cabeça, dor nas juntas, manchas na pele e vômitos. Isso é comum em todos os sorotipos. O que começa a mudar é entre o terceiro e o sexto dia da doença, onde há uma sensação de melhora, mas logo depois começam outros sinais, como dor muito forte na barriga, tontura e desânimo intenso

SERRA É A CIDADE COM MAIS CASOS

Em todo o Estado já foram registradas 20.885 casos de dengue em 2019. A Serra é a cidade que lidera a contagem no Estado, com quase 6 mil casos. O comerciante Eli Riguetti, morador do bairro Barcelona teve a doença recentemente. Ele foi diagnosticado com a dengue pela primeira vez na semana passada e passou mal por quase uma semana. O comerciante afirma que a sua esposa e vários vizinhos ficaram com dengue na mesma época.

O comerciante Eli Riguetti, morador do bairro Barcelona, na Serra, teve a doença recentemente Crédito: Eduardo Dias | Rádio CBN Vitória

"A gente teve vários depoimentos das pessoas que contraíram a dengue. Tiveram casos da família toda ter a doença. Em algumas ruas, aconteceram casos de dengue em mais de cinco residências", disse o comerciante.

> ES tem 155 casos de dengue por dia

SESA DIZ QUE MONITORA A SITUAÇÃO

O chefe da Vigilância Ambiental da Secretaria estadual da Saúde, Roberto Laperriere, confirmou que o tipo 2 da doença foi identificado no Estado e que a secretaria tem atuado junto aos municípios para combater o problema. Laperriere afirma que a Sesa tem fornecido insumos para as cidades, como pesticidas e inseticidas. A Sesa também afirmou que tem atuado na capacitação dos profissionais da saúde no combate à dengue, como médicos e agentes de saúde.

> Ouça entrevistas da Rádio CBN Vitória (92,5 FM)

