Dengue tipo 2 volta a aparecer e preocupa especialistas no ES

Publicado em 22 de abril de 2019 às 15:54
- Atualizado há 6 anos
A variação do tipo 2 do vírus da dengue, considerada uma das mais graves, voltou a circular no Espírito Santo. A Secretaria de Estado da Saúde confirmou a presença dessa tipificação em cidades como Vitória e Serra. No total de casos de dengue, o Espírito Santo já contabilizou quase 21 mil ocorrências apenas nos primeiros meses de 2019.
A dengue tem quatro variações de sorotipo e o período de circulação deles é variável. De acordo com o infectologista Crispim Cerutti Júnior, professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), o tipo 2 da dengue não era registrado em Vitória desde 2012. As pessoas infectadas com esse sorotipo têm maior risco de apresentar os sintomas mais graves da doença, como fortes dores na barriga e desânimo intenso.
"Quando você tem uma epidemia de dengue, um desses sorotipos fica circulando. As pessoas desenvolvem defesa contra ele. Se as pessoas estão com defesa no corpo, o número de casos diminui. Mas esse sorotipo não permanece o tempo todo, ele vai ser substituído por outro. Quando um outro sorotipo entra, as pessoas não têm defesa contra ele. Aí o número de casos aumenta. É o que está acontecendo agora", explicou o infectologista, que realizou pesquisas sobre o tipo 2 da doença entre 2008 e 2013.
SINTOMAS DA DENGUE TIPO 2
À reportagem da Rádio CBN Vitória (92,5 FM), o infectologista Crispim Cerutti Júnior explicou que os quatro tipos de dengue têm sintomas semelhantes no início. No entanto, as pessoas infectadas com o tipo 2 podem apresentar sintomas mais graves com o passar dos dias.
SERRA É A CIDADE COM MAIS CASOS
Em todo o Estado já foram registradas 20.885 casos de dengue em 2019. A Serra é a cidade que lidera a contagem no Estado, com quase 6 mil casos. O comerciante Eli Riguetti, morador do bairro Barcelona teve a doença recentemente. Ele foi diagnosticado com a dengue pela primeira vez na semana passada e passou mal por quase uma semana. O comerciante afirma que a sua esposa e vários vizinhos ficaram com dengue na mesma época.
"A gente teve vários depoimentos das pessoas que contraíram a dengue. Tiveram casos da família toda ter a doença. Em algumas ruas, aconteceram casos de dengue em mais de cinco residências", disse o comerciante.
SESA DIZ QUE MONITORA A SITUAÇÃO
O chefe da Vigilância Ambiental da Secretaria estadual da Saúde, Roberto Laperriere, confirmou que o tipo 2 da doença foi identificado no Estado e que a secretaria tem atuado junto aos municípios para combater o problema. Laperriere afirma que a Sesa tem fornecido insumos para as cidades, como pesticidas e inseticidas. A Sesa também afirmou que tem atuado na capacitação dos profissionais da saúde no combate à dengue, como médicos e agentes de saúde.
