da Serra emitisse um alerta para o município, já que há previsão de chuvas para esta terça-feira (01), embora o volume de precipitação não seja elevado. A chegada de outubro traz com ele o início do período de chuvas mais intensas, que se estende até o mês de abril. Com isso, o risco de deslizamentos de encostas é potencializado pelo acúmulo de chuva. Essa combinação fez com que a Defesa Civil da Serra emitisse um alerta para o município, já que há previsão de chuvas para esta terça-feira (01), embora o volume de precipitação não seja elevado.

Além dos alagamentos, o período de chuvas eleva os riscos de deslizamentos Crédito: Edson Cau/internauta

Your browser does not support the audio element. Defesa Civil alerta para riscos de deslizamentos em encostas na Serra

Segundo o coordenador da Defesa Civil do município, o coronel Antonio Carlos Coutinho, são seis áreas de potenciais riscos monitoradas pelo órgão. "As localidades de Jardim Carapina, José de Anchieta II e III, Vista da Serra I, Serra Dourada e a região de São João, no balneário de Nova Almeida, demandam maior atenção", explicou.

ORIENTAÇÃO E NOTIFICAÇÃO

De acordo com o representante do órgão, os moradores dessas regiões são orientados sobre os riscos de construírem em encostas ou ocuparem imóveis irregulares e, posteriormente, noticiados.

"Temos um trabalho contínuo com essa população e alertamos sobre os riscos desse tipo de ocupação. Fazemos um trabalho de convencimento e encaminhamos muitos deles para o aluguel social. Mas não podemos obrigar que saiam da residência. Nesses casos, o Ministério Público é acionado. Há algumas ações nesse sentido. Nosso trabalho é preventivo, pois nessa época os riscos são potencializados", detalhou.

REINCIDÊNCIA

Outra problema recorrente e que pode agravar os riscos de acidentes com eventuais deslizamentos são os casos de moradores que voltam às residências ou destinam esses imóveis para familiares ou conhecidos.

"Uma situação que acontece é de conseguirmos convencer uma família a deixar um imóvel onde há risco e encaminhar ao aluguel social, mas, logo após sair, ela aciona um parente de fora para já ocupar esse espaço", disse.