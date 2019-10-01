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Época de chuvas

Defesa Civil alerta para riscos de deslizamentos em encostas na Serra

Chegada do período chuvoso fez o órgão redobrar a atenção para seis áreas do município

Publicado em 01 de Outubro de 2019 às 09:54

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

01 out 2019 às 09:54
A chegada de outubro traz com ele o início do período de chuvas mais intensas, que se estende até o mês de abril. Com isso, o risco de deslizamentos de encostas é potencializado pelo acúmulo de chuva. Essa combinação fez com que a Defesa Civil da Serra emitisse um alerta para o município, já que há previsão de chuvas para esta terça-feira (01), embora o volume de precipitação não seja elevado.
Além dos alagamentos, o período de chuvas eleva os riscos de deslizamentos Crédito: Edson Cau/internauta
Defesa Civil alerta para riscos de deslizamentos em encostas na Serra
Segundo o coordenador da Defesa Civil do município, o coronel Antonio Carlos Coutinho, são seis áreas de potenciais riscos monitoradas pelo órgão. "As localidades de Jardim Carapina, José de Anchieta II e III, Vista da Serra I, Serra Dourada e a região de São João, no balneário de Nova Almeida, demandam maior atenção", explicou.

ORIENTAÇÃO E NOTIFICAÇÃO

De acordo com o representante do órgão, os moradores dessas regiões são orientados sobre os riscos de construírem em encostas ou ocuparem imóveis irregulares e, posteriormente, noticiados.
"Temos um trabalho contínuo com essa população e alertamos sobre os riscos desse tipo de ocupação. Fazemos um trabalho de convencimento e encaminhamos muitos deles para o aluguel social. Mas não podemos obrigar que saiam da residência. Nesses casos, o Ministério Público é acionado. Há algumas ações nesse sentido. Nosso trabalho é preventivo, pois nessa época os riscos são potencializados", detalhou.

REINCIDÊNCIA

Outra problema recorrente e que pode agravar os riscos de acidentes com eventuais deslizamentos são os casos de moradores que voltam às residências ou destinam esses imóveis para familiares ou conhecidos.
"Uma situação que acontece é de conseguirmos convencer uma família a deixar um imóvel onde há risco e encaminhar ao aluguel social, mas, logo após sair, ela aciona um parente de fora para já ocupar esse espaço", disse.
O morador que tiver dúvida se está ou não em uma área de risco ou queira solicitar uma vistoria, pode procurar a Defesa Civil do município pelos números 199, (27) 3338-1756, 99949-8612/ 99938-9500.

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