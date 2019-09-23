Ventania na Grande Vitória: Corpo de Bombeiros tem 13 acionamentos

O Corpo de Bombeiros registrou, desde a madrugada desta segunda-feira (23), 13 ocorrências em virtude dos fortes ventos que atingem o Espírito Santo. Dentre elas, 11 estiveram relacionadas a queda de árvores ou galhos nos municípios de Viana, Vila Velha, Serra, Vitória e Cariacica, sem que, no entanto, tenha havido prejuízo a edificações das localidades. Além disso, em nenhuma das situações houve vítimas.
De acordo com o órgão, houve ainda um destelhamento de residência registrado na capital do Estado, que foi resolvido pelo proprietário do imóvel.
De forma semelhante, um outdoor correu o risco de cair na Avenida Champagnat, em Vila Velha. O responsável pelo objeto foi acionado, bem como a Defesa Civil municipal, e a situação foi solucionada.