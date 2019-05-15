Home
>
Grande Vitória
>
De carro autônomo a asfalto com rejeitos: as "balbúrdias" da Ufes e do Ifes

De carro autônomo a asfalto com rejeitos: as "balbúrdias" da Ufes e do Ifes

De caminhão anti-poluição a análises da febre amarela, há grupos na Ufes e no Ifes que têm projetos com grande potencial de turbinar a indústria