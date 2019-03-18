Home
Criança pede faca à mãe após ver vídeo da Momo no ES

Segundo denúncias de pais, a personagem Momo aparece do nada, no meio dos vídeos infantis, incentivando crianças a se ferirem e, em alguns casos, tirar a própria vida