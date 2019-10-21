Em Guarapari

Criança atingida na cabeça por concreto continua em estado grave no ES

Informação foi passada por familiares, que são de Minas Gerais e estão hospedados em Vitória, onde criança está internada. A menina de 2 anos e 8 meses estava no colo do pai quando foi atingida por um pedaço de concreto que se soltou da varanda de um prédio na Praia do Morro

Publicado em 21 de outubro de 2019 às 11:05 - Atualizado há 6 anos

Prédio na Praia do Morro, em Guarapari, do qual o concreto da varanda se soltou Crédito: Defesa Civil Guarapari

Segue internada e em estado grave a criança de 2 anos e 8 meses que foi atingida na cabeça por um pedaço de concreto que se soltou da varanda de um edifício na Praia do Morro, em Guarapari, na noite do último sábado (19). De acordo com informações da família, ela permanece sedada e não tem previsão de alta.

Os familiares estão muito abalados. Eles são de Minas Gerais e estão hospedados em Vitória para acompanhar a situação da menina, que está internada no Hospital Infantil, também na Capital. Neste domingo (20), a avó da menina, que não quis ser identificada, explicou que a criança teve parte do crânio esmagada e passou por cirurgia, além disso, os médicos não descartaram que ela possa ter sequelas.

O ACIDENTE

A menina de 2 anos e 8 meses estava no colo do pai e junto com um grupo de oito pessoas da família, todas turistas de Minas Gerais, quando foi atingida em cheio na cabeça por um pedaço de concreto que se soltou da varanda de um prédio na Praia do Morro, em Guarapari, na noite de sábado (19). Uma tia e o pai dela também tiveram ferimentos leves por conta da queda do concreto.

A criança foi socorrida pelo Samu para o Hospital São Francisco de Assis, também na Praia do Morro, e depois transferida para o pronto socorro do Hospital Infantil, em Vitória. Os médicos ainda não descartam que ela possa ter sequelas.

A família é de Pirapora, em Minas Gerais, e está hospedada em um hotel em Vitória, e sendo assistida pelo condomínio do prédio onde ocorreu o acidente. Era a primeira vez que a família visitava Guarapari. De acordo com o gerente da Defesa Civil municipal de Guarapari, Oldair Rossi, o edifício Cláudia, onde ocorreu o fato, teve a fachada interditada.

O Corpo de Bombeiros já fez perícia, laudo fotográfico e registrou a ocorrência. "O prédio é antigo. O concreto soltou, bateu no alumínio do parapeito, quebrou vidros e caiu no chão. Agora, só está liberado o acesso para duas garagens. Pedimos um laudo de um engenheiro de estruturas, para não vir a ocorrer outra tragedia essa", explicou. Ele acrescentou que os moradores do aparatamento deixaram o imóvel, e estão hospedados em uma casa próxima dali.

Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta

