Crea encontra irregularidades em condomínio onde vigilante morreu em Vila Velha

O órgão esteve no local na manhã desta terça (26) e encontrou uma série de fatores que podem ter colaborado para a morte do funcionário ao tentar acionar uma bomba d'água

Durante a fiscalização foram encontrados disjuntores oxidados e elementos elétricos expostos no condomínio em Vila Velha. (Crea ES)

O condomínio localizado no bairro Itapuã, em Vila Velha, onde um vigilante de 34 anos morreu ao tentar ligar uma bomba-d’água no último domingo (24), foi autuado por exercício ilegal da profissão pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES), visto que a vítima desempenhava uma função incompatível com o cargo para o qual era contratado. Além disso, o órgão informou ter recebido informações de o homem realizava a manutenção sem utilizar os equipamentos de proteção individual (EPIs).

Durante as vistorias técnica e fiscal realizadas na manhã desta terça-feira (26), as equipes do Conselho constataram que a manutenção do equipamento estava sendo realizada pelo vigilante sem acompanhamento de profissional habilitado e sem registro de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no Crea.

Ainda segundo o órgão de fiscalização, não foi identificado nenhum responsável técnico habilitado para realizar a manutenção preventiva e nem corretiva das 40 bombas encontradas no local. A análise mostrou que o equipamento fica em um compartimento pequeno, de difícil acesso e que proporciona pouca mobilidade.

“O ambiente estava bastante úmido e com fiações expostas. A tensão do local é de 220 volts e fornece uma corrente elétrica elevada, que pode ter contribuído para essa fatalidade. Não podemos afirmar que o vigilante levou um choque elétrico, mas há indícios e circunstâncias que tal fato pode ter ocorrido”, relatou, em nota, o gerente de relacionamento institucional do Crea-ES, engenheiro civil e de segurança do trabalho, Giuliano Battisti.

Com o resultado da fiscalização, o síndico do condomínio recebeu orientações do Conselho para providenciar adequações no quadro de distribuição de energia, onde foram encontrados disjuntores oxidados e com elementos elétricos expostos.

“Esses disjuntores são os dispositivos que enviam energia para os blocos. É necessária uma rotina programada de manutenções preventivas e corretivas. Adotando esses procedimentos diminui-se muito o risco de acidentes”, alertou Battisti.

