Crea encontra irregularidades em condomínio onde vigilante morreu em Vila Velha

Durante a fiscalização foram encontrados disjuntores oxidados e elementos elétricos expostos no condomínio em Vila Velha Crédito: Crea ES

Durante as vistorias técnica e fiscal realizadas na manhã desta terça-feira (26), as equipes do Conselho constataram que a manutenção do equipamento estava sendo realizada pelo vigilante sem acompanhamento de profissional habilitado e sem registro de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no Crea.

Ainda segundo o órgão de fiscalização, não foi identificado nenhum responsável técnico habilitado para realizar a manutenção preventiva e nem corretiva das 40 bombas encontradas no local. A análise mostrou que o equipamento fica em um compartimento pequeno, de difícil acesso e que proporciona pouca mobilidade.

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“O ambiente estava bastante úmido e com fiações expostas. A tensão do local é de 220 volts e fornece uma corrente elétrica elevada, que pode ter contribuído para essa fatalidade. Não podemos afirmar que o vigilante levou um choque elétrico, mas há indícios e circunstâncias que tal fato pode ter ocorrido”, relatou, em nota, o gerente de relacionamento institucional do Crea-ES, engenheiro civil e de segurança do trabalho, Giuliano Battisti.

Com o resultado da fiscalização, o síndico do condomínio recebeu orientações do Conselho para providenciar adequações no quadro de distribuição de energia, onde foram encontrados disjuntores oxidados e com elementos elétricos expostos.

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