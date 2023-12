Homem é baleado no pescoço após criminosos passarem atirando em Vitória

Homem estava em frente a uma distribuidora de bebidas quando acabou atingido por um tiro; caso ocorreu na madrugada desta terça (26)

Um homem foi baleado no pescoço após três suspeitos passarem correndo e atirando em frente a uma distribuidora de bebidas, no início da madrugada desta terça-feira (26), no bairro Bonfim, em Vitória.