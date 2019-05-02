Home
>
Grande Vitória
>
Corte de R$ 20 milhões vai afetar funcionamento da Ufes

Corte de R$ 20 milhões vai afetar funcionamento da Ufes

Corte de 30% de verba anunciado pelo MEC já atinge a Ufes; Se faltar dinheiro para pagar luz, laboratórios fecham, afirma reitor