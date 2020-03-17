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Covid-19

Coronavírus obriga capixabas a remarcarem aniversários e casamentos

Os cerimoniais tentam, agora, conseguir novas datas para os clientes que decidirem adiar as comemorações

Publicado em 17 de Março de 2020 às 11:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 11:10
Imagem do vírus coronavírus analisado no laboratório Crédito: Freepik
Por hora, as comemorações estão suspensas. Com a recomendação do Ministério da Saúde para que se evite aglomerações, por causa da pandemia de coronavírus, vários eventos começaram a ser desmarcados na Grande Vitória. Os cerimoniais tentam, agora, conseguir novas datas para os clientes que decidirem adiar as festas de casamento e aniversários.  
Em Vitória, o Lago di Garda receberia no próximo sábado (21) os convidados de uma festa de aniversário de 80 anos. O evento foi adiado, ainda sem nova data, porque o aniversariante e parte dos convidados são idosos e estão no grupo de risco de risco da doença. O mesmo aconteceu no Cerimonial Espaço Verde, onde um outro aniversário de 80 anos também foi adiado.

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No Le Buffet Lounge, também na Capital, os eventos das próximas semanas também foram adiados. A proprietária do estabelecimento,  Giovanna Rosa, diz que o esforço agora é para conseguir novas datas para os clientes. 
"Um aniversário de 15 anos e um aniversário de 50 anos, que aconteceriam nos dias 21 e 28 de março, foram adiados. Nunca passamos por isso. Não é fácil, porque a gente lida com datas de dois anos, mas vamos tentar achar uma nova data para eles. Nessa hora é todo mundo procurar se ajudar, para gente passar por isso da melhor maneira", afirmou.

ANIVERSÁRIOS ADIADOS

A Casa S Buffet seria responsável por três festas de aniversário essa semana. As três comemorações, no entanto, foram adiadas e serão remarcadas para uma nova data. 
No cerimonial infantil Fanfarra Buffet, uma festa de aniversário foi adiada porque uma das convidadas, colega de classe da aniversariante, está com suspeita de coronavírus. "Como não teria coleguinhas da escola, a mãe preferiu adiar", contou uma funcionária do cerimonial.

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CASAMENTOS REMARCADOS PARA O FINAL DO ANO

Em Vila Velha, dois casais que estavam com casamentos marcados para os próximos meses tiveram que trocar a data da cerimônia. As festas aconteceriam no Vila Öben, nos dias 04 de abril e 02 de maio. Agora, foram remarcadas para dois domingos, em outubro e novembro.
"Um transtorno enorme, porque o cerimonial já não tem mais vaga. Todos os sábados já preenchidos. As duas noivas moram no Rio de Janeiro, metade dos convidados é de lá. Os sogros de uma delas moram nos EUA e cancelaram automaticamente a passagem. A noiva do dia 04 de abril já tinha entregado os convites, ficou super triste, mas não tem jeito. Foi preciso remarcar para um domingo, lá no final do ano", contou a cerimonialista Michelly Brandão.

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"REMARQUE SEU CASAMENTO", PEDE CELEBRANTE EM REDE SOCIAL

Pelo Instagram, a celebrante Natasha Siviero pediu para os seguidores "pensarem no coletivo" e remarcarem as cerimônias. Ela afirma que, aqueles que quiserem adiar a comemoração, poderão fazer isso sem qualquer penalidade ou pagamento de taxa.
"É um momento bem complicado, casamento é um evento coletivo, reúne muitas pessoas, muitos idosos. Diante da recomendação de não se aglomerar, tenho conversado com os casais e procurado facilitar para não colocar os convidados em risco. Tenho feito o movimento de facilitar a remarcação pensando no bem estar da comunidade", comentou.
Natasha tem na agenda dois casamentos nos próximos finais de semana: em São Paulo e  Linhares. "A ideia é que a gente consiga facilitar para os casais que quiserem trocar a data. Alguns casais já estão se movimentando para isso", afirmou.

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