Coronavírus: cidades do ES iniciam trabalho de desinfectação de ruas

Municípios do ES iniciam trabalho de desinfectação de ruas contra o coronavírus Crédito: Márcia Leal

Com o objetivo de tentar impedir a disseminação do coronavírus , alguns municípios do Espírito Santo estão adotando a desinfectação das ruas com cloro. Inicialmente, os locais que estão recebendo a limpeza especial são aqueles com maior circulação de pessoas como no entorno de clínicas, hospitais, pontos de ônibus, agências bancárias, rodoviárias, e supermercados.

ARACRUZ

O município de Aracruz, litoral Norte do Estado, já faz a limpeza nas ruas desde a última terça-feira (24). Segundo a prefeitura, o trabalho será intensificado nos próximos dias. Pela manhã (do dia 24) foi feita uma lavagem da Avenida Venâncio Flores e à tarde a operação teve início no Posto de Saúde do Bairro Vila Rica, percorrendo as ruas, explicou a prefeitura, por nota.

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De acordo com o município, o uso do hipoclorito como solução saneante é recomendado pela Anvisa e o material foi utilizado na ação através de seis termonebulizadores que emitem micropartículas e dez pulverizadores postais manuais, além de dois caminhões pipa com vaporização por névoa.

A prefeitura completou que os funcionários são devidamente equipados, sendo divididos para higienizar o entorno de clínicas , hospitais, pontos de ônibus, bancos, rodoviária, mercados e locais de maior movimentação de pessoas.

CARIACICA

Cariacica inicia lavagem especial de ruas para combater a disseminação do Coronavírus Crédito: Lucas Calazans

No município de Cariacica, o primeiro local que recebeu a limpeza nesta quarta-feira (25) foi no entorno do Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage, área de intensa circulação. Além do PA, outro ponto de desinfecção foi a proximidade da Unidade Básica de Saúde de Flexal II.

Além desses locais, a administração municipal promete desinfectar ruas de grande fluxo de pessoas, que exigem mais cuidados, como proximidades de unidades de saúde, pontos de atendimento de vacinação contra a influenza, terminais de ônibus do Sistema Transcol, supermercados e farmácias.

A prefeitura explicou que a limpeza utiliza um concentrado com cloro e o trabalho é feito com caminhões-pipa. Para atuar, os funcionários usam equipamentos com itens e vestuário de segurança.

VILA VELHA

Prefeitura de Vila Velha realiza limpeza em Coqueiral de Itaparica Crédito: Paulo Borges Filho

A prefeitura de Vila Velha informou que começou nesta quarta-feira (25) a desinfecção com cloro de algumas ruas e avenidas da cidade. As equipes de limpeza urbana estão atuando principalmente nos locais em torno dos postos de vacinação. O trabalho será realizado diariamente sem prazo de terminar.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Aplicação do hipoclorito de sódio em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Márcia Leal

A prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, anunciou que está higienizando os espaços públicos e unidades de saúde com aplicação de hipoclorito de sódio, um produto desinfetante e não tóxico. O objetivo é eliminar microrganismos presentes nesses locais e, com isso, combater a disseminação do novo coronavírus.

Na noite da última terça-feira (24), os profissionais, utilizando um caminhão-pipa da Secretaria Municipal de Transportes (Semtra), aplicaram o produto em pontos de ônibus, no Centro de Saúde Paulo Pereira (PPG), no Hospital Evangélico de Cachoeiro (Heci), no Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa) e na Santa Casa de Misericórdia.

De acordo coma prefeitura, o hipoclorito de sódio é um produto permitido e recomendado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), sendo classificado na categoria de água sanitária. Em Cachoeiro, a Vigilância Ambiental faz uso e distribuição do produto.

Muitas cidades do Brasil e do mundo estão utilizando o hipoclorito de sódio como uma medida auxiliar de combate ao novo coronavírus. A população pode ficar despreocupada, pois não há perigo de intoxicação. Estamos utilizando essa estratégica em locais por onde as pessoas passam com mais frequência e nos pontos de atendimento hospitalar, onde há frequência maior de pessoas com doenças e infecções, explicou o prefeito Victor Coelho.

VITÓRIA

A prefeitura de Vitória informou que as equipes da Central de Serviços iniciaram, na madrugada desta terça-feira (24), a lavagem e a higienização da Unidade de Saúde do Centro e na Unidade de Saúde de Itararé. "Por conta da pandemia do coronavírus, o foco é nas lavagens das unidades de saúde, ruas, escadarias e praças da capital para manter os locais mais limpos e seguros para toda nossa população".

De acordo com o secretário-executivo da Central de Serviços, Marcos Aranda, os materiais usados para a higienização são cloro, detergente líquido e desinfetante. Já o secretário da Central de Serviços, Nathan Medeiros, informou que "as equipes seguem trabalhando para proporcionarmos o máximo de limpeza e evitarmos a propagação do vírus nos equipamentos da cidade, sempre mantendo a segurança e protocolos de limpeza das equipes".

SERRA

A Secretaria de Serviços (Sese) da Serra informou que inicia nesta quarta-feira (25) uma força-tarefa de limpeza de ruas no entorno das Unidades de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento, supermercados, farmácias e postos de gasolinas, com o objetivo de desinfectar esses locais com maior risco de contágio pelo coronavírus.

"A ação utiliza um concentrado com cloro para combater o novo coronavírus. O trabalho será feito com a utilização de bombas costais e os trabalhadores estarão devidamente equipados com os equipamentos de proteção individual (EPIs). O composto com cloro irá acrescentar mais eficácia no combate à circulação de micro-organismos como bactérias, fungos e vírus que podem causar infecções. Os locais podem ser frequentados após a aplicação do produto", informou a prefeitura.

Prefeitura de Fundão realizou ações de limpeza, esterilização e profilaxia Crédito: Prefeitura de Fundão

FUNDÃO