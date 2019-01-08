Home
Colisão entre carreta e carro deixa um morto e um ferido na Serra

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do Palio morreu no local; o condutor da carreta foi socorrido por uma ambulância da Eco101, empresa que administra a via