Chuva no ES: o número de desabrigados e desalojados

O número de desabrigados em Vila Velha permanece 84 pessoas e, outras 13 estão desalojadas em Vitória, Guarapari e Cariacica

Gazeta Online

Publicado em 19 de maio de 2019 às 14:44

 - Atualizado há 6 anos

Alagamento na Avenida César Hilal, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Em um novo relatório divulgado às 11 horas deste domingo (19), as informações da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec) do Corpo de Bombeiros apontam que, em Vila Velha, 84 pessoas estão desabrigadas e há outras 13 pessoas desalojados nos municípios de Vitória, Cariacica e Guarapari.

Segundo o Ceptec, considerando o intervalo de 11 horas da manhã de sábado às 11h deste domingo, os maiores acumulados de chuva ocorreram em Cariacica, com registro de 95,63 milímetros; Apiacá, com 71 mm; Bom Jesus do Norte, 66,4 mm; Serra 60,29 mm; Anchieta 48,2 mm; Vila Velha 47,91 mm; e Vitória 40,56 mm. Os demais municípios registraram abaixo de 40 mm.

> Dia do caos: a cobertura da #ChuvaNoES

Vitória registrou sete pessoas desalojadas, Guarapari, duas pessoas, e Cariacica, quatro pessoas. A informação é de que as famílias conseguiram abrigo na casa de parentes. Em Vila Velha, o número de desabrigados não aumentou, sendo 84 pessoas que tiveram as casas invadias pela água e passaram a noite em escolas municipais

OCORRÊNCIAS DE SÁBADO

Serra

- Queda de muro sobre parte de uma residência, na Rua Oito, em Vila Maria Nilbe.

- Vários pontos de alagamento pelo município.

- Deslizamento de talude com muro atingindo uma residência no bairro Feu Rosa.

- Queda de muro/deslizamento no bairro Barro branco.

Cariacica

- Queda de muro / barranco na Rua São Vicente, em Sotema.

- Vários pontos de alagamento pelo município.

- Queda de muro atingindo parcialmente uma residência no bairro Alzira Ramos.

- Queda de muro no bairro Itapemirim.

- Queda de muro no bairro São Corado.

- Queda de muro no bairro; Vila Palestina.

- Deslizamento de talude/corte árvore no bairro Vila Prudêncio.

- Quatro pessoas da mesma família desalojadas.

Vila Velha

- Deslizamento de talude atingindo parte de uma residência na Rua Cesar Alcure, em Alvorada.

- Vários pontos de alagamento pelo município.

- Deslizamento de talude atingindo uma residência no bairro Chácara do Conde.

- Queda de muro no bairro Rio Marinho.

- 84 pessoas desabrigadas.

Vitória

- Abertura de um buraco na parede de uma residência devido ao acúmulo de água, em Escadaria Lourival Ferreira Lamego, no Centro da cidade.

- Vários pontos de alagamento pelo município

- Houve um desabamento no bairro Novo Horizonte, com duas vítimas não fatais, que foram atendidas e encaminhadas para um hospital.

- Um muro de arrimo desabou no Bairro de Lurdes.

- Barreira soltando pedaços em Jucutuquara.

- Colapso de uma residência no Bairro Universitário.

- Deslizamento de talude no bairro Jucutuquara.

- Telhado com Risco de desabamento no bairro Republica.

- Queda de Arvore no bairro Forte São João.

- Três deslizamentos de encosta no bairro Consolação

- Sete pessoas desalojadas.

Guarapari

- Pontos de alagamento pelo município.

- Deslizamento de talude atingiu uma residência, mas não houve feridos, no bairro Itapebussu.

- Retirada de um casal desalojado no bairro de Perocão com apoio da equipe do resgate.

- Na Praia do Morro, um edifício em construção percolou água das escavações e atingiu um edifício.

- Duas pessoas ficaram desalojadas.

Viana

- Pontos de alagamento pelo município.

> Dia do Caos | A cobertura da #ChuvaNoES

 

 

