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No interior

Chuva de granizo atinge várias cidades no ES; veja fotos e vídeos

Imagens enviadas por internautas mostram os danos causados pelo fenômeno climático

Publicado em 26 de Outubro de 2019 às 19:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2019 às 19:30
Pedras de granizo cobrem região de Santa Maria de Jetibá Crédito: Internauta via Whatsapp
Na tarde deste sábado (26) internautas registraram chuva de granizo em cidades da Região Serrana e também no Sul do Estado. Em Santa Maria de Jetibá, por exemplo, os moradores sofreram danos em telhados e em plantações de cebola e alface. 
A previsão do tempo já havia anunciado chuva para a região das três santas  Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina e Santa Teresa   , mas sem alerta para granizo.
Internautas de Cachoeiro de Itapemirim, Alegre, Afonso Cláudio, Rio Novo do Sul e Vargem Alta também compartilharam imagens de granizo em suas cidades.
De acordo com moradores de Vargem Alta, o granizo veio após uma forte chuva que durou cerca de 15 minutos. Em Alegre, a chuva também foi rápida. 

Chuva de granizo atinge Santa Maria de Jetibá

Chuva na Grande Vitória

Neste domingo (27), a previsão do Climatempo aponta que há 80% de chance de chover na Grande Vitória,  com temperatura  mínima de 20°C e máxima de 29 °C.

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