Chuva de granizo atinge várias cidades no ES; veja fotos e vídeos

Pedras de granizo cobrem região de Santa Maria de Jetibá Crédito: Internauta via Whatsapp

Na tarde deste sábado (26) internautas registraram chuva de granizo em cidades da Região Serrana e também no Sul do Estado. Em Santa Maria de Jetibá, por exemplo, os moradores sofreram danos em telhados e em plantações de cebola e alface.

A previsão do tempo já havia anunciado chuva para a região das três santas  Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina e Santa Teresa  , mas sem alerta para granizo.

Internautas de Cachoeiro de Itapemirim, Alegre, Afonso Cláudio, Rio Novo do Sul e Vargem Alta também compartilharam imagens de granizo em suas cidades.

De acordo com moradores de Vargem Alta, o granizo veio após uma forte chuva que durou cerca de 15 minutos. Em Alegre, a chuva também foi rápida.

Chuva de granizo atinge Santa Maria de Jetibá

Chuva na Grande Vitória