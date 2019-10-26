Chuva de granizo atinge várias cidades no ES; veja fotos e vídeos

Na tarde deste sábado (26) internautas registraram chuva de granizo em cidades da Região Serrana e também no Sul do Estado. Em Santa Maria de Jetibá, por exemplo, os moradores sofreram danos em telhados e em plantações de cebola e alface.
A previsão do tempo já havia anunciado chuva para a região das três santas Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina e Santa Teresa , mas sem alerta para granizo.
Internautas de Cachoeiro de Itapemirim, Alegre, Afonso Cláudio, Rio Novo do Sul e Vargem Alta também compartilharam imagens de granizo em suas cidades.
De acordo com moradores de Vargem Alta, o granizo veio após uma forte chuva que durou cerca de 15 minutos. Em Alegre, a chuva também foi rápida.
Chuva de granizo atinge Santa Maria de Jetibá
Chuva na Grande Vitória
Neste domingo (27), a previsão do Climatempo aponta que há 80% de chance de chover na Grande Vitória, com temperatura mínima de 20°C e máxima de 29 °C.