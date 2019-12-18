Chanucá: festa judaica é comemorada em Vitória

Chanukiyá, o candelabro usado na celebração do Chanucá Crédito: Pixabay

Uma tradição passada de geração para geração, onde lares judaicos são tomados pelas luzes de velas para se comemorar uma importante data para o povo judeu: o Chanucá, também conhecido como Festa das Luzes. Acontece sempre na véspera do dia 25 de Kislêv, que é o calendário judaico. Essa data geralmente coincide com o mês de dezembro, quando no calendário civil é comemorado o Natal . Neste ano, a festa judaica terá início na noite de domingo (22) indo até a segunda-feira (30). Em Vitória, na sexta-feira (20), às 18h, haverá uma celebração aberta ao público, na Praça Costa Pereira.

A palavra Chanucá significa dedicação em hebraico. A festa comemora a reinauguração do Templo Sagrado em Jerusalém no ano de 165 a.C, sendo celebrada durante oito dias através do acendimento da Chanukiyá, um candelabro com oito braços menores numa fila reta de igual altura e um mais alto ao centro. Ele é considerado o principal símbolo da comemoração.

No primeiro dia do Chanucá, a primeira das oito velas é acesa e, em cada noite seguinte, acende-se uma nova vela à esquerda até que o candelabro esteja - ao fim dos oitos dias - completamente aceso. O local escolhido para o Chanukiyá é normalmente próximo às janelas, de uma maneira que fique de frente para rua para que se possa espalhar a luz, de acordo com a tradição.

Celebração do Chanucá em Vitória no ano de 2018 Crédito: Associação Alef Bet

Além da tradição de acender as velas, outro costume da festa é ingerir alimentos fritos como o latke (panqueca) que é servido com molho de maçã ou creme azedo, e o sufganiot (sonhos) recheados de geleia ou doce de leite e jogar o dreidel, que é um tipo de pião com quatro lados que possui as letras hebraicas Nun, Gimmel, Hei e Shin, e um acrônimo para nes gadol hayá sham, que significa um grande milagre aconteceu ali. Este jogo geralmente é jogado por um pote de moedas (podem ser de chocolate). Existe ainda o Tzedacá, que é o costume de dar dinheiro para as crianças fazerem caridade.

COMUNIDADE JUDAICA NO ES

No Espírito Santo existe a Congregação Israelita Capixaba, a CICAPI, que é composta na sua maioria por judeus que escolheram o Estado para morar. De acordo com o presidente da CICAPI, Alfredo Silbermann, a congregação existe de forma jurídica há poucos anos. O nosso número de judeus era insuficiente para termos algo mais organizado, mas hoje somos os representantes da CONIB, que é a Congregação Israelita Brasileira, aqui no Espírito Santo . Silbermann afirma ainda que é possível encontrar comunidades que se simpatizam pelo judaísmo. No nosso país há uma grande multiplicidade de credos, é possível encontrarmos comunidades simpatizantes ao judaísmo, que nada os impede de acatarem exclusivamente ao Velho Testamento.

Muitos judeus chegaram ao Estado vindos de vários cantos do mundo, ao longo dos anos. Hoje o Espírito Santo conta com uma grande comunidade judaica, tanto na Grande Vitória como no interior. A tradição e os ensinamentos do judaísmo são passados de geração para geração, como é o caso da família da Sandra Mara de Oliveira, presidente da Instituição Alef Bet, que faz parte da terceira geração de judeus no Estado. Meu avô veio de Portugal para o Espírito Santo e eu faço parte da terceira geração de judeus. Passo o que aprendi para meus filhos e nossa família é toda judaica. Estamos trabalhando para que a cultura e a honra da memória judaica seja passada.

Comunidade judaica no Chanucá em Vitória Crédito: Associação Alef Bet

CHANUCÁ E NATAL

O Chanucá, que é a data mais importante para o judaísmo, acontece na maioria das vezes em dezembro, mesmo mês que se comemora uma festa importante para o cristianismo: o Natal. Porém a comemoração natalina não tem nenhuma ligação com a comemoração judaica. Isso porque o Natal comemora o nascimento de Jesus Cristo, que para os cristãos é o Salvador, filho de Deus. Já os judeus não reconhecem Jesus como o Messias, nem acreditam no Novo Testamento.

Sandra Mara diz que o Natal é uma data comum para eles. A gente não comemora o Natal e nesta data até trabalhamos normalmente", afirma. Sandra também diz que as crianças são ensinadas desde cedo sobre o que é o Chanucá. As crianças aprendem ainda pequenas sobre a nossa tradição e sabem diferenciar muito bem o Chanucá do Natal. A gente convive muito bem com essa situação e respeita todas as diferenças das outras religiões.

Crianças na comemoração do Chanucá em Vitória no ano de 2018 Crédito: Associação Alef Bet

CELEBRAÇÃO DO CHANUCÁ EM VITÓRIA

Na próxima sexta-feira (20), a comunidade judaica do Estado vai comemorar o Chanucá com uma grande celebração na Praça Costa Pereira , em Vitória. O evento está previsto para começar às 18 horas e será aberto ao público. A festa terá uma pequena liturgia, louvores, músicas, danças e a explicação sobre o Chanucá. As pessoas que participarem também vão ver o acendimento da Chanukiyá. Além disso, será servido um pão com goiabada, tradicional nas comemorações.

EVENTO

Chanucá, a festa da dedicação

Local: Praça Costa Pereira, Centro, Vitória

Data: 20 de dezembro