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Presépio em tamanho real é atração de Natal em Marechal Floriano

Esculturas foram instaladas no gramado da pracinha da cidade. Além da família de Jesus,  há esculturas de Papai Noel e seu trenó, as renas mágicas e duendes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2019 às 10:47

Publicado em 15 de Dezembro de 2019 às 10:47

Um presépio em tamanho real é a atração do Natal Luz Cidade do Papai Noel de Marechal Floriano. A instalação está no Centro, na Praça João Henrique Pereira, ao lado do Museu da Imigração (antiga estação ferroviária). Não é possível vê-la a partir da BR 262. É preciso entrar na cidade.
Presépio em tamanho real na pracinha de Marechal Floriano Crédito: Montanhas Capixabas
Lá você vai encontrar uma representação do nascimento de Jesus, com os pais Maria e José, recebendo a visita dos Reis Magos, além de outros personagens relatados na tradição. Outras esculturas natalinas também podem ser encontradas no local, como o Papai Noel, seu trenó com as renas mágicas, duendes, casinhas de cogumelo e velas gigantes.
Presépio em tamanho real é atração de Natal em Marechal Floriano
As esculturas foram instaladas no gramado da praça, em meio as orquídeas que são símbolo da cidade, e são permitidas fotos no local. 
Presépio em tamanho real na pracinha de Marechal Floriano Crédito: Montanhas Capixabas
Confira  a programação do natal na cidade:
Dia 21/12 (sábado) -  a partir das 20h
  • Apresentação da Igreja Quadrangular de Rio Fundo
  • Balé Brilho de Natal
  • Orquestra de Violões Bom Pastor: Maestro Hugo Leonardo
Dia 23/12 (segunda) - a partir das 20h
  • Grande Coral (Coral OAB) -  Maestro Max Carvalho

Presépio em Marechal Floriano

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