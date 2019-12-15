Presépio em tamanho real é atração de Natal em Marechal Floriano

Um presépio em tamanho real é a atração do Natal Luz Cidade do Papai Noel de Marechal Floriano. A instalação está no Centro, na Praça João Henrique Pereira, ao lado do Museu da Imigração (antiga estação ferroviária). Não é possível vê-la a partir da BR 262. É preciso entrar na cidade.

Presépio em tamanho real na pracinha de Marechal Floriano Crédito: Montanhas Capixabas

Lá você vai encontrar uma representação do nascimento de Jesus, com os pais Maria e José, recebendo a visita dos Reis Magos, além de outros personagens relatados na tradição. Outras esculturas natalinas também podem ser encontradas no local, como o Papai Noel, seu trenó com as renas mágicas, duendes, casinhas de cogumelo e velas gigantes.

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As esculturas foram instaladas no gramado da praça, em meio as orquídeas que são símbolo da cidade, e são permitidas fotos no local.

Presépio em tamanho real na pracinha de Marechal Floriano Crédito: Montanhas Capixabas

Confira a programação do natal na cidade:

Dia 21/12 (sábado) - a partir das 20h

Apresentação da Igreja Quadrangular de Rio Fundo



Balé Brilho de Natal



Orquestra de Violões Bom Pastor: Maestro Hugo Leonardo



Dia 23/12 (segunda) - a partir das 20h

Grande Coral (Coral OAB) - Maestro Max Carvalho

