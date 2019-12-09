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Cadê a Mel?

Caso de polícia: vídeo mostra cadela fugindo de petshop em Vila Velha

A dona da cachorra Mel, a empresária Bruna da Paixão Rocha, registrou um boletim de ocorrência online
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2019 às 17:10

Publicado em 09 de Dezembro de 2019 às 17:10

Vídeo mostra Mel, cadela da empresária Bruna da Paixão Rocha, fugindo de petshop em Vila Velha Crédito: Reprodução/ Videomonitoramento
ATUALIZAÇÃO: Cadela foi encontrada na tarde desta segunda-feira, 9 de dezembro.
Imagens de videomonitoramento mostram o momento em que a cadela Mel foge de um petshop do bairro Gaivotas, em Vila Velha. A dona da Mel, a empresária Bruna da Paixão Rocha, registrou um boletim de ocorrência online sobre o caso.
Mel, uma shih tzu de três anos, foi ao estabelecimento para ser tosada no último sábado (07). Ao buscar a cachorra no petshop, a família levou um susto: segundo Bruna, um funcionário afirmou que o animal tinha sido trocado e foi entregue para outro cliente, que teria uma cadela parecida e com o mesmo nome da Mel.
Inicialmente, de acordo com a empresária, esse mesmo funcionário relatou que entrou em contato com esse cliente, que mora em Araçás, no mesmo município, para tentar desfazer o mal-entendido. Esse homem que levou a Mel teria informado que a cadela fugiu ao ser colocada no chão.
Depois uma outra funcionária telefonou para a dona da cadela e mudou a versão, admitindo que Mel fugiu de dentro do petshop, no momento em que ela se enganava e entregava a cachorra para esse outro cliente.
As imagens, obtidas por A Gazeta, são mais coerentes com essa segunda versão. O vídeo, de quase um minuto, mostra a funcionária entregando Mel para o outro cliente em cima de um balcão. Na hora de pagar, esse cliente coloca a cadela no chão e ela corre em direção à porta do estabelecimento.

OUTRO LADO

A reportagem de A Gazeta tentou entrar em contato com o petshop, chamado Shop Cão. Um funcionário do local informou que o estabelecimento está prestando apoio à família, mas que só vai se pronunciar oficialmente após se reunir com a empresária ainda nesta segunda-feira (9). A Polícia Civil confirmou que o boletim foi registrado por meio da Delegacia Online. Explicou ainda que, a partir do registro online, o usuário do sistema recebe um e-mail com instruções para acompanhar a validação do boletim e garantiu que investiga todos os casos formalizados.
Mel desapareceu em Vila Velha após ser levada para o petshop Crédito: Reprodução/ Instagram

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