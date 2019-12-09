Mel, a cadelinha shih tzu que desapareceu no último sábado, após ser levada para um petshop em Vila Velha para tomar banho, foi encontrada na tarde desta segunda-feira (09). Ela estava na casa de um morador de Vale Encantado, que encontrou a cadela perdida na rua.
De acordo com a dona da cachorrinha, a empresária Bruna da Paixão, Mel foi encontrada correndo de um lado para o outro no bairro Novo México, logo no dia que fugiu. Um homem passava pela rua e acabou levando Mel para casa sem saber quem era o dono.
"Ele disse que viu ela passando correndo na rua, de um lado para o outro, sem ninguém. Ele a cercou e conseguiu pegar ela no colo e levar para casa. Como ele não sabia de quem era, ficou esperando alguém aparecer ou fazer contato"
O dono do petshop de onde Mel fugiu foi quem entrou em contato com o morador. Junto com Bruna, eles foram até o local para reconhecer a cadela e levá-la de volta para a casa. "Ela fez alguns exames e está bem. Agora eu estou tranquila. Agradeço muito a ajuda de todos", disse Bruna.
ENTENDA O CASO
Cadela que fugiu de petshop é encontrada em Vila Velha
Mel foi levada a um petshop no bairro Gaivotas, em Vila Velha, no último sábado, para tomar banho e ser tosada. Ao buscar a cachorra no petshop, a empresária Bruna da Paixão levou um susto. Segundo ela, um funcionário afirmou que o animal tinha sido trocado e foi entregue para outro cliente, que teria uma cadela parecida e com o mesmo nome da Mel.
Inicialmente, de acordo com a empresária, esse mesmo funcionário relatou que entrou em contato com esse cliente, que mora em Araçás, no mesmo município, para tentar desfazer o mal-entendido, e que esse homem que levou a Mel informou que a cadela fugiu ao ser colocada no chão.
Depois, no entanto, uma outra funcionária mudou a versão e ligou para a empresária admitindo que o animal havia fugido do estabelecimento. Bruna registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil e desde sábado estava à procura de Mel. Ela contou com a ajuda do petshop para realizar as buscas.