Casas de Hélio Ferraz continuam inundadas após lagoa transbordar

Em um período de 24 horas, choveu 228 mm na Serra. Na manhã deste domingo (19), a prefeitura informou que 60 famílias estavam em abrigos do município