Boato de 2015 sobre rachadura na Segunda Ponte volta a circular no ES

A foto, feita em 2014, é da Ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro, e mostra a junta de dilatação da estrutura. Não há rachadura na Segunda Ponte