Bicho-preguiça volta à natureza após ataque de cachorro em Vila Velha

O animal é uma fêmea filhote que pesa cerca de 3kg. Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Um filhote de bicho preguiça-de-coleira (Bradypus torquatus Ill), mamífero que se encontra na lista vermelha dos animais em extinção, foi devolvido ao seu habitat natural na manhã desta sexta-feira (17), após ter sido resgatado na manhã de terça (14), na Praia da Costa, em Vila Velha.

O animal foi socorrido por moradores do local, que visualizaram uma cena de perseguição ocorrida entre o bicho-preguiça e um cachorro. Após a captura inicial, o Ipran (Centro de Reabilitação de Animais Marinhos do Espírito Santo) foi acionado para realizar o resgate do animal.

O bicho-preguiça, que pesa cerca de três quilos, foi examinado e depois entregue para o Instituto Jacaranema de Pesquisa Ambiental, responsável por um projeto 'Bichos-Preguiça do Morro do Moreno", que realiza o mapeamento dos animais no local.

De acordo com Petrus Lopes, presidente do Instituto o animal não apresentava cortes ou fraturas. Foram realizados todos os procedimentos veterinários necessários e o animal foi encaminhado para o instituto Jacaranema, para promover procedimentos para que o animal consiga se alimentar o necessário para a retomada ao seu habitat natural, completou o especialista.

A espécie, ainda de acordo com o profissional, é uma fêmea filhote que pesa cerca de 3kg, está englobada na lista vermelha dos animais em extinção e foi avistada em apenas três estados no Brasil.

Na tarde desta sexta-feira (17) o bicho-preguiça foi encaminhado de volta para a natureza, no qual foi colocado uma árvore de embaúba, espécie nativa da Mata Atlântica, que faz parte de sua alimentação.

"A árvore possui um fruto específico que o animal se alimenta e possui um caule confortável para abraçar. A preguiça escolhe uma árvore que ela se sinta mais a vontade", disse a pesquisadora Ludmila Almeida que acompanhou o retorno do animal para o meio ambiente.