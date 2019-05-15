Família salva bicho-preguiça em Venda Nova do Imigrante

Uma família foi surpreendida por umem, região Serrana do Estado, quando viajava pela ES 166. Com medo do animal ser atropelado no meio da rodovia, eles pararam o carro e tiraram o bicho da estrada.

A ação rendeu até uma foto tirada com a família do Eliezer Quinto, às margens da rodovia Pedro Cola, no domingo (12). O motorista levou o animal até no meio da mata e soltou de volta na natureza. Ele contou que ficou feliz em ajudar porque vire e mexe vê animais assim, que acabam sendo mortos no meio da estrada.