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Resgate

Família salva bicho-preguiça em Venda Nova do Imigrante

Com medo do animal ser atropelado no meio da rodovia, família parou o carro e tirou o bicho da estrada
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

15 mai 2019 às 19:39

Publicado em 15 de Maio de 2019 às 19:39

Bicho preguiça é retirado da estrada em Venda Nova do Imigrante Crédito: Eliezer Quinto
Uma família foi surpreendida por um bicho-preguiça em Venda Nova do Imigrante, região Serrana do Estado, quando viajava pela ES 166. Com medo do animal ser atropelado no meio da rodovia, eles pararam o carro e tiraram o bicho da estrada.
A ação rendeu até uma foto tirada com a família do Eliezer Quinto, às margens da rodovia Pedro Cola, no domingo (12). O motorista levou o animal até no meio da mata e soltou de volta na natureza. Ele contou que ficou feliz em ajudar porque vire e mexe vê animais assim, que acabam sendo mortos no meio da estrada.
O biólogo Helimar Rabello explicou que o animal é dócil e, caso uma pessoa tente ajudar, como o que aconteceu, deve tomar cuidado com as garras do bicho. O período de reprodução da espécie é de agosto a novembro e possivelmente, ele cruzaria a pista para encontrar comida.

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