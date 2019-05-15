Família salva bicho-preguiça em Venda Nova do Imigrante

Uma família foi surpreendida por um bicho-preguiça em Venda Nova do Imigrante, região Serrana do Estado, quando viajava pela ES 166. Com medo do animal ser atropelado no meio da rodovia, eles pararam o carro e tiraram o bicho da estrada.
A ação rendeu até uma foto tirada com a família do Eliezer Quinto, às margens da rodovia Pedro Cola, no domingo (12). O motorista levou o animal até no meio da mata e soltou de volta na natureza. Ele contou que ficou feliz em ajudar porque vire e mexe vê animais assim, que acabam sendo mortos no meio da estrada.
O biólogo Helimar Rabello explicou que o animal é dócil e, caso uma pessoa tente ajudar, como o que aconteceu, deve tomar cuidado com as garras do bicho. O período de reprodução da espécie é de agosto a novembro e possivelmente, ele cruzaria a pista para encontrar comida.