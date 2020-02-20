Peritos recolhem motor de avião que caiu em Guarapari Crédito: Caique Verli

Your browser does not support the audio element. Ausência de caixa-preta e morte de piloto dificultam investigação, diz perito

O coronel Jefferson Araújo, suboficial da Força Aérea Brasileira, aponta que a morte do piloto torna mais complexa a investigação. Além disso, a regulamentação da Agência Nacional de Aviação Civil não exige que esse tipo de aeronave tenha caixa-preta.

"Fica muito mais difícil. Quando você tem a declaração do piloto, você conhece todo o histórico, sabe exatamente o que ele fez. É uma aeronave que não tem registradores de voo, não tem gravador de voz, não tem gravador de dados. Tudo isso dificulta. A investigação é mais complexa", relatou.