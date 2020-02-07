Aulas de escola em Vitória são adiadas por falta de estrutura

Escola tem infiltração durante chuvas de novembro, no ES Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Os alunos da Escola Municipal Adilson da Silva Castro, na Ilha de Monte Belo, em Vitória, estão sem aula porque a unidade está com problemas na estrutura desde o ano passado e não tem condições de receber os estudantes. A prefeitura garantiu que vai fazer uma reforma em duas etapas local e que estudantes serão remanejados para o prédio de uma faculdade provisoriamente.

O vidro no telhado da entrada da escola está quebrado, a quadra está sem cobertura e durante as fortes chuvas, em novembro ano passado, a estrutura piorou.

As canaletas que tinham para a água sair da escola não estavam funcionando, entupiram. E as goteiras do telhado caíam na gente. Eu chegava em casa com o meu sapato encharcado, contou o estudante Guilherme Gilliard.

A avó de Guilherme, Senair Vieira, diz que a situação é revoltante. Você fica desesperada quando seu filho, o seu neto, chega em casa todo molhado, encharcado. Essa é uma situação insustentável e que se prolongou por vários dias. Esse prédio precisa de uma reforma legal e não um paliativo, ressaltou Senair.

A mãe da estudante Mikaelly Machado, Mirian de Souza, disse que a prefeitura vai colocar os alunos em um espaço alternativo.

Vai ter uma reforma na escola e eles arrumaram um espaço alternativo. Agora estamos aguardando, informou.

Quadra de escola também está sem estrutura, em Vitória Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

O Conselho de escola disse que, por causa dos problemas na estrutura do prédio, os alunos precisaram ser transferidos para outro local.

Houve uma necessidade dos alunos do 1º ao 5º ano de usarem ambientes provisórios aqui, como biblioteca e refeitório, porque as salas estavam impraticáveis. E os alunos do 6º ao 9º ano estavam ocupando outro local fora do espaço escolar para que pudessem concluir o ano letivo. A secretaria prometeu que seria feito um processo emergencial durante as férias, mas isso não aconteceu, contou o conselheiro Leonardo Lares.

O filho do comerciante Julio Cesar dos Santos é especial. Ele cobra que a reforma da escola promova acessibilidade.

Eu quero saber se, quando terminar essa reforma, vai ter ou não banheiro adaptado. Falta vaso adequado, chuveiro , relatou.

PREFEITURA DE VITÓRIA

A secretária municipal de Educação, Adriana Sperandio, informou que as obras no telhado tiveram início durante as férias, mas, por causa das chuvas, não conseguiram concluir.

A secretária também disse que os alunos vão começar o ano letivo no espaço de uma faculdade, que fica no bairro Bento Ferreira, no dia 17 de fevereiro. A primeira parte da obras só será entregue em maio. A segunda fase, que inclui a cobertura da quadra, vai ser concluída apenas no final do ano.

A obra da escola vai ser feita em duas etapas. A primeira fase, que é essa que envolve o telhado, uma série de elementos elétricos, pintura, forro etc. E uma segunda etapa, que está sendo licitada, que envolve barramento de cerâmica nas paredes, instalação de plataformas elevatórias, ar condicionados nas salas de aula até o final do ano, essas obras vão estar concluídas, explicou a secretária.

A secretária ainda informou que serão feitas intervenções para a acessibilidade da unidade.