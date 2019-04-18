Quase 2 mil anos depois

As ilegalidades do julgamento de Jesus analisadas por juristas

Estudiosos do direito romano e hebraico, advogados, juristas e professores analisam o processo penal de Jesus - da prisão à execução - e apontam as ilegalidades cometidas perante as leis hebraicas e romanas

Há quase dois mil anos, em uma noite de quinta-feira, Jesus de Nazaré era preso. Tinha início naquele momento o julgamento mais famoso, mais controverso e um dos mais rápidos da história, que culminou com a morte, por crucificação daquele que ficaria conhecido como o Cristo. Ele foi preso, interrogado, julgado, condenado e executado em menos de 24 horas. Uma rapidez que até hoje assombra estudiosos do direito romano e hebraico, advogados, juristas e professores.

Convidados pelo Gazeta Online, especialistas da história do direito fizeram uma análise histórica e jurídica do que ocorreu naquele dia e apontam quais foram as ilegalidades cometidas perante às leis hebraicas e romanas em cada uma das etapas que envolveram o processo. Eles descrevem ainda os crimes que Jesus foi acusado e se perante as legislações da época ele era inocente ou ocupado.

Jesus Cristo é entregue a julgamento no sinédrio romano Crédito: Arabson

A primeira constatação é de que tudo foi feito para que se atendesse ao objetivo da elite sacerdotal de se livrar de um homem que trazia transtornos e ameaçava o estado judaico. E também ao de Pôncio Pilatos, o governador que temia perder prestígio em Roma. “Foi um dos julgamentos mais hediondos, mais horríveis que a gente pode ilustrar dentro da historiografia jurídica”, pondera advogado, professor de direito e autor de um livro sobre o tema, Roberto Victor Pereira Ribeiro.

