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Transtorno

Árvore cai e interdita trecho da Avenida Leitão da Silva, em Vitória

Queda aconteceu no início da tarde desta segunda-feira (13) na altura do bairro Bento Ferreira; trânsito no local já foi liberado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2020 às 13:57

Publicado em 13 de Abril de 2020 às 13:57

Queda de árvore deixou caminhão preso e interditou trânsito na Avenida Leitão da Silva
Queda de árvore deixou caminhão preso e interditou trânsito na Avenida Leitão da Silva Crédito: Daniel Pasti
A queda de uma árvore fez com que o trânsito na Avenida Leitão da Silva ficasse interditado no sentido Praia do Canto, durante o início da tarde desta segunda-feira (13). O trecho comprometido fica entre as avenidas Marechal Mascarenhas de Moraes e Cezar Hilal, no bairro Bento Ferreira.
De acordo com a Prefeitura de Vitória, galhos de uma árvore caíram por volta das 12h30 e deixaram preso um caminhão. O Corpo de Bombeiros e a Guarda Municipal trabalharam no local e liberaram o tráfego cerca de 50 minutos depois, às 13h20. Apesar do susto, ninguém se feriu.
Trânsito na Avenida Leitão da Silva foi liberado por volta das 13h20 desta segunda-feira (13)
Trânsito na Avenida Leitão da Silva foi liberado por volta das 13h20 desta segunda-feira (13) Crédito: PMV | Divulgação
Depois de realizar a poda e a retirada da árvore, o Corpo de Bombeiros detalhou que o caminhão teria causado a queda dos galhos ao atingi-los enquanto passava pela avenida. Na queda, os pedaços atingiram o caminhão e também a parte dianteira de uma caminhonete.

DECRETO LIBEROU CIRCULAÇÃO DE CAMINHÕES PESADOS

Prefeito de Vitória, Luciano Rezende (PPS) publicou um decreto no último dia 20 de março, liberando o tráfego de veículos com mais de 16 toneladas nas ruas e avenidas de Vitória, com exceção da Cidade Alta, no Centro da cidade. A medida visa facilitar o abastecimento de supermercados, farmácias e hospitais.

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