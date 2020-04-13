Árvore cai e interdita trecho da Avenida Leitão da Silva, em Vitória

A queda de uma árvore fez com que o trânsito na Avenida Leitão da Silva ficasse interditado no sentido Praia do Canto, durante o início da tarde desta segunda-feira (13). O trecho comprometido fica entre as avenidas Marechal Mascarenhas de Moraes e Cezar Hilal, no bairro Bento Ferreira.
De acordo com a Prefeitura de Vitória, galhos de uma árvore caíram por volta das 12h30 e deixaram preso um caminhão. O Corpo de Bombeiros e a Guarda Municipal trabalharam no local e liberaram o tráfego cerca de 50 minutos depois, às 13h20. Apesar do susto, ninguém se feriu.
Depois de realizar a poda e a retirada da árvore, o Corpo de Bombeiros detalhou que o caminhão teria causado a queda dos galhos ao atingi-los enquanto passava pela avenida. Na queda, os pedaços atingiram o caminhão e também a parte dianteira de uma caminhonete.
DECRETO LIBEROU CIRCULAÇÃO DE CAMINHÕES PESADOS
Prefeito de Vitória, Luciano Rezende (PPS) publicou um decreto no último dia 20 de março, liberando o tráfego de veículos com mais de 16 toneladas nas ruas e avenidas de Vitória, com exceção da Cidade Alta, no Centro da cidade. A medida visa facilitar o abastecimento de supermercados, farmácias e hospitais.