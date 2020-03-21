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Coronavírus

Novo decreto libera circulação de caminhões pesados nas ruas de Vitória

Decreto publicado pelo prefeito Luciano Rezende libera que veículos com peso acima de 16 toneladas circulem durante surto de coronavírus

Publicado em 20 de Março de 2020 às 21:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 21:43
Tráfego de veículos pesados está permitido nas vias de Vitória  Crédito: Carlos Alberto Silva - 23/05/2019
Um novo decreto publicado nesta sexta-feira (20) pelo prefeito Luciano Rezende liberou o tráfego de veículos com peso acima de 16 toneladas nas vias de Vitória, com exceção da Cidade Alta, no Centro da cidade. A medida visa facilitar o suprimento de produtos de necessidade básica para supermercados, hospitais e farmácias.
O decreto vale já a partir desta sexta-feira e prevê um pacote de ações homologadas pela prefeitura, como o fechamento de lojas e a proibição da realização de eventos e atividades com a presença de público que envolvam grandes aglomerações, como eventos esportivos e shows.
A Guarda Municipal de Vitória reforçou o posicionamento de autorizar o tráfego de veículos pesados nas vias da Capital e informou que não irá notificar os veículos que se enquadram nas determinações do decreto. Além disso, o órgão ressaltou que não há necessidade de esquema especial de trânsito para a situação.

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