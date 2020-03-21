Novo decreto libera circulação de caminhões pesados nas ruas de Vitória

Um novo decreto publicado nesta sexta-feira (20) pelo prefeito Luciano Rezende liberou o tráfego de veículos com peso acima de 16 toneladas nas vias de Vitória, com exceção da Cidade Alta, no Centro da cidade. A medida visa facilitar o suprimento de produtos de necessidade básica para supermercados, hospitais e farmácias.
O decreto vale já a partir desta sexta-feira e prevê um pacote de ações homologadas pela prefeitura, como o fechamento de lojas e a proibição da realização de eventos e atividades com a presença de público que envolvam grandes aglomerações, como eventos esportivos e shows.
A Guarda Municipal de Vitória reforçou o posicionamento de autorizar o tráfego de veículos pesados nas vias da Capital e informou que não irá notificar os veículos que se enquadram nas determinações do decreto. Além disso, o órgão ressaltou que não há necessidade de esquema especial de trânsito para a situação.