Prédio na Praia do Morro, em Guarapari, do qual o concreto da varanda se soltou Crédito: Defesa Civil Guarapari

A criança de 2 anos e 8 meses atingida na cabeça por um bloco de concreto que caiu de uma varanda em Guarapari , apresentou evolução no estado de saúde na tarde desta quarta-feira (23). De acordo com a avó, que se reveza com outros familiares para acompanhar a menina, ela falou a palavra mamãe, trazendo expectativas de recuperação.

Your browser does not support the audio element. Após retirada de sedação, menina atingida por concreto no ES diz mamãe

O acidente aconteceu na noite de sábado (19), na Praia do Morro, enquanto a família passeava na calçada. Ela estava em um grupo de oito pessoas que vieram de Minas Gerais e foi levada ao Hospital Infantil de Vitória.

A criança já havia demonstrado melhora na madrugada de terça (22) para quarta, com sedação diminuída, bem como com a retirada de tubos para respiração.

"Eu fiquei a noite toda lá com a minha neta. Foi retirada a sedação, então à noite ela já teve bastante reação e movimentos, dentro do esperado pelos médicos. Hoje (quarta-feira, 23) foram retirados os tubos (de respiração)", contou.

Os movimentos da menina têm sido observados pelos médicos. Não há resposta ainda para o risco de sequelas devido ao impacto que a criança sofreu, mas a primeira palavra pronunciada pode ser um sinal positivo. A avó conta que o lado direito do corpo da neta tem apresentado mais movimentos do que o esquerdo, mas é cedo para chegar a conclusões.

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