Após cortes na Educação, alunos fazem mutirão de limpeza na Ufes

Como agora salas de aula e banheiros recebem faxina com menos frequência, universitários resolveram se juntar para garantir a manutenção do ambiente