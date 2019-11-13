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Grande Vitória

Sistema Transcol sofre atrasos por conta dos alagamentos

Segundo a Ceturb, chuva dificulta operação dos ônibus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2019 às 13:36

Publicado em 13 de Novembro de 2019 às 13:36

Terminal Laranjeiras acumulou filas durante a manhã Crédito: Internauta
Por conta da chuva que atinge a Grande Vitória desde a noite desta terça-feira (12), há diversos pontos de alagamento na Grande Vitória dificultando a realização da operação do Transcol. Segundo a Ceturb, em alguns casos, os ônibus tiveram dificuldade de sair das garagens. Em Vitória, a Avenida Maruípe teve pontos de alagamento, bem como a Avenida César Hilal.

VILA VELHA

Em Vila Velha, vários bairros registraram pontos de alagamento e diversas linhas foram obrigados a realizar rotas alternativas, como em Santos Dumont, na Avenida Darly Santos (acesso a Novo México), Cobilândia, Jardim Marilândia, Cristóvão Colombo. Em Nova América a linha 526 não está passando por conta da queda de uma árvore.

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Várias linhas alimentadoras, principalmente 658,624,626 estão com atrasos. Trecho na subida de Cobi, sentido Vila Velha, interditado e as linhas 516,525 e 626 estão passando por Alvorada. Linhas 590,592, 586 e 580 estão realizando itinerario via Vale Encantado.

CARIACICA

Em Cariacica, veículos da linha 587estão retornando em Nova Canaã. Lentidão na BR 262 na altura do Posto Sete Belo e 12 de Maio. Veículos da linha 701, que atendem Sertão Velho, indo somente até a farinheira devido as condições da estrada. Linhas 727, 783 e 784 passando pela Ceasa devido a via alagada em Vila Capixaba.
As linhas 746 e 769 desviando itinerário por Vila Oasis, rua da feira completamente alagada foi interditada. Linhas 743 e 759 passando por Vila Prudêncio, Itacibá. Avenida Amália Siqueira alagada sem condições de trafego, também afetou a 587 que está indo somente até rotatória de Flexal. Linha 766 indo somente até a usina de asfalto. Linha 505 desviando itinerário, viagens com muito atraso. Linha 707 passando pela rua da estação, Avenida Canaã interditada, moradores fecharam a via.

VIANA

Em Viana, as pistas laterais estão interditadas, trânsito com lentidão pela pista central e a pista Norte interditada.

SERRA

Na Serra, BR 101 tem vários pontos de alagamento e de interdição, gerando atrasos. Linha 517 ficou atolada no canteiro central. Alagamento em Jardim Limoeiro.

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