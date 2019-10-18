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Prisão de foragido

"Agora só falta contarem o que fizeram com o corpo do meu pai"

Publicado em

17 out 2019 às 22:01
"Agora só falta contarem o que fizeram com o corpo do meu pai". O desabafo é de Fabrício Freitas, filho de Carlos Batista, ambos advogados. Muito emocionado, ele relata que foram foram décadas de espera por Justiça e pela prisão dos condenados por assassinarem o seu pai.
Freitas relata que foi surpreendido na tarde desta quinta-feira (17) com matéria de A Gazeta relatando que o motorista João Henrique Filho, o Joãozinho, foi preso no estado do Acre, no último dia 7. Foragido desde o ano 2000, ele foi condenado pelos assassinatos do advogado Carlos Batista de Freitas e de mais duas pessoas.
Fabrício Freitas, advogado, filho do advogado Carlos Batista de Freitas Crédito: Divulgação / Arquivo Pessoal
A prisão ocorreu após cumprimento do mandado de prisão, fato já comunicado aos Juizados da 1ª Vara Criminal de Vitória e o da 3ª Vara Criminal da Serra. Foi informado ainda que Joãozinho foi encaminhado para a Unidade Prisional Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco.
O filho, que ainda mora no apartamento que pertenceu a Carlos Batista, já adiantou que vai solicitar à Justiça que o executor seja trazido para o Espírito Santo. "Ele precisa retornar, cumprir pena aqui. E tem que confessar onde sepultou o meu pai. É a única coisa que falta para fechar este ciclo", desabafou.

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EMOÇÃO COM NOTÍCIA

Fabrício Freitas recebeu a informação da prisão do assassino de seu pai por intermédio de um amigo. "Um policial militar que sempre me ajudou. Corri muito atrás desta prisão, para que fosse cumprida a decisão da Justiça", explicou.
Ele conta ainda que, ao longo dos anos, a sua luta por Justiça foi mal interpretada por muitas pessoas. "Chegaram a avaliar que eu estava com problemas psicológicos. Mas isso nunca foi verdade. Minha luta sempre foi pela realização do julgamento, condenação dos executores e mandantes, e pela prisão deles. Agora sinto que a Justiça está acontecendo", disse.
Carlos Batista de Freitas, advogado, morto em 24 de janeiro de 1992. Seu corpo nunca foi encontrado Crédito: Ailton Lopes - 23-01-1985
O filho estava com dez anos quando Carlos Batista desapareceu. Brincava em uma praça com amigos quando uma vizinha o chamou e mostrou um jornal com a notícia de que ele tinha sido morto. Naquele dia, Fabrício correu para casa e se trancou no quarto. "Jurei que faria Direito para lutar pela condenação daqueles que tiraram o meu pai", relata.
Dos tempos de infância, ele se lembra de um pai amoroso e sempre presente na vida do único filho. "Uma semana antes dele morrer, me presenteou com dois sacos de bola de gude. A minha história poderia ter sido outra se ele ainda fosse vivo. Provavelmente, estaríamos trabalhando juntos, advogando juntos. Ele não pôde me ver crescer e nem conhecer o neto", conta Fabrício, muito emocionado, acrescentando que agora espera seguir com a sua vida.

SEQUÊNCIA DE CRIMES

O assassinato do advogado Carlos Batista de Freitas - cujo corpo nunca foi encontrado - teve origem com o duplo assassinato do ex-prefeito da Serra José Maria Feu Rosa e do motorista dele, Itagildo Coelho, em 8 de junho de 1990, em Itabela, Bahia.
João Henrique Filho, o Joãozinho. Assassino de Carlos Batista  Crédito: Sérgio Cardoso - 26/05/1985
Os dois foram executados a tiros quando seguiam para a fazenda de Feu Rosa por um grupo de pistoleiros, em sua maioria policiais e ex-policiais militares. Logo após o duplo homicídio, ocorreram pelo menos oito crimes e a suspeita era de queima de arquivo.
No ano seguinte, em 24 de janeiro de 1992, o advogado Carlos Batista de Freitas foi assassinado. Segundo o Ministério Público Estadual (MPE), ele tinha sido contratado pelos mandantes do assassinato do ex-prefeito da Serra e de seu motorista para defender os acusados. Mas como os seus honorários não foram pagos, havia o temor de que ele divulgasse um dossiê contando os detalhes da morte. Joãozinho foi um dos condenados por este crime, como executor do advogado.
Pelo assassinato de Carlos Batista foram condenados, além de Joãozinho, o soldado da PM Geraldo Antônio Piedade Elias, que está preso, e o ex-prefeito da Serra Adalton Martinelli, que cumpre pena em regime aberto. Joãozinho foi julgado à revelia, por ter fugido da Casa de Custódia de Vila Velha pela porta da frente, no ano 2000.
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Vilmara Fernandes

Colunista / [email protected]
Vilmara Fernandes
Tristeza

Menina de 6 anos liga para tia e pede ajuda após mãe ser morta a tiros em Linhares

Publicado em 25/04/2026 às 11:04
Daniele Loureiro dos Santos, de 24 anos, foi morta a tiros dentro de casa em Linhares
Daniele Loureiro dos Santos, de 24 anos, foi morta a tiros dentro de casa em Linhares Arquivo pessoal

Uma menina de apenas seis anos pediu ajuda por telefone após a mãe dela ser morta dentro de casa no bairro Bebedouro, em Linhares, na Região Norte do Espírito Santo, na madrugada deste sábado (25). Segundo a Polícia Militar, a criança ligou para uma tia e contou que estava dormindo com os irmãos quando um homem encapuzado entrou na casa e agrediu Daniele Loureiro dos Santos, de 24 anos. 


A mulher foi até o local e encontrou a vítima caída no chão, nua e já sem vida, com ferimentos causados por tiros. As crianças ficaram sob os cuidados da família. 

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal. 

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Violência psicológica

Homem é preso pela Guarda de Vitória após ser flagrado perseguindo a ex em Bento Ferreira

Publicado em 25/04/2026 às 10:54
A abordagem foi feita em Bento Ferreira após a mulher pedir ajuda a uma equipe que fazia patrulhamento no bairro
A abordagem foi feita em Bento Ferreira após a mulher pedir ajuda a uma equipe que fazia patrulhamento no bairro Divulgação/PMV

Após semanas perseguindo a ex-mulher, um homem de 23 anos foi detido pela Guarda Municipal de Vitória, em Bento Ferreira, na noite da última quinta-feira (23). A vítima, assustada com a situação recorrente, pediu ajuda a uma equipe que fazia patrulhamento no bairro. 


Naquele dia, segundo relato aos agentes, a perseguição teria começado no bairro Santo Antônio e se estendido até Bento Ferreira, onde a mulher havia ido buscar o filho após atendimento de rotina na Apae. 


Quando ela já estava com a criança, e percebendo a presença do ex, a mulher sinalizou para a equipe da guarda. “Tanto ela quanto a criança choravam muito. A vítima nos contou que o ex-marido a perseguia há algumas semanas e que não estava mais suportando viver aquela situação. No relato, ela descreveu que no trabalho, no ônibus e aonde quer que fosse o ex-marido passou a andar atrás dela, como naquele momento”, descreveu o guarda municipal Moreira. 


Conforme informações divulgadas pela guarda municipal, ao tomar conhecimento das ameaças e da violência psicológica, os agentes rapidamente abordaram o ex-marido, que vinha logo atrás da vítima. 


“O indivíduo foi cooperativo com a equipe. Logo começou a tentar justificar a atitude, dizendo que a amava muito e que deixaria de fazer isso. Entendendo que se tratava de uma violência contra mulher, demos voz de prisão e chamamos outra equipe com uma guarda feminina para acompanhar a vítima enquanto fazíamos a condução do indivíduo, sempre atentos em não revitimizar a mulher, que estava visivelmente atordoada”, detalhou Moreira. 


O homem foi conduzido para a Delegacia Regional de Vitória. A Polícia Civil foi procurada pela reportagem para informar sobre o caso, mas ainda não se manifestou. 


A Guarda de Vitória reforça que situações de perseguição, ameaça ou qualquer tipo de violência devem ser comunicadas imediatamente às forças de segurança, para garantir a proteção das vítimas e a adoção das medidas legais necessárias. Essa comunicação pode ser feita diretamente aos integrantes das forças de segurança, pelo telefone 190 ou 180, e ainda denunciado presencialmente na delegacia.


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Redação

/
Redação
Em Linhares

Diretora de escola que instalou câmeras em banheiros é afastada no ES

Publicado em 25/04/2026 às 10:30
Secretaria de Estado da Educação afirma que determinou retirada dos equipamentos quando teve ciência do fato
A Sedu reforçou que não autoriza a instalação de câmeras em locais íntimos, como banheiros, por se tratar de uma medida incompatível com a legislação vigente e com o direito à privacidade Reprodução | Eu vi em Linhares

A diretora da escola onde câmeras foram instaladas em banheiros foi afastada do cargo no final da tarde de sexta-feira (24). A informação foi divulgada pela própria gestora à reportagem de A Gazeta, após o caso registrado na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) José de Caldas Brito, em Linhares, Norte do Espírito Santo.

Ela explicou que as câmeras já estavam na escola desde meados de 2019 — embora não exista um registro exato da data de instalação — e que os equipamentos estavam desativados. Além disso, mesmo em funcionamento, as câmeras não teriam alcance para gravar o interior das cabines do banheiro. A profissional afirmou ainda que a situação já havia sido esclarecida às famílias dos estudantes e apontou o caso como "uma ação de má-fé".

"Reforço que sempre atuei com responsabilidade, ética e compromisso com a segurança e o bem-estar dos estudantes", finalizou.

Em nota enviada na sexta, a Sedu determinou a retirada imediata dos equipamentos e informou que adotaria medidas administrativas, confirmada pela diretora com seu afastamento.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Carga de R$ 800 mil

Maconha "de grife" enviada para o ES é apreendida no Rio de Janeiro

Publicado em 24/04/2026 às 19:32

Bolsas e sapatos de grifes caras são conhecidas, já droga "de luxo" é novidade. Quase 12kg de maconha do tipo haxixe marroquino, embalados e adesivados como a logomarca da grife francesa Hermès, foram apreendidos nesta sexta-feira (24). A carga ilegal tinha como destino a cidade de Itapemirim, no litoral Sul do Espírito Santo, mas foi adquirida em Guarulhos (SP) e apreendida em Casimiro de Abreu (RJ). Segundo o delegado Daniel de Araujo, o valor total da carga soma cerca de R$ 800 mil.

Carga de maconha do tipo haxixe marroquino, avaliada em mais de R$ 800 mil, foi apreendida no RJ a caminho do ES
Carga de maconha do tipo haxixe marroquino, avaliada em mais de R$ 800 mil, foi apreendida no RJ a caminho do ES Montagem | A Gazeta | Divulgação Polícia Civil

Após a ação realizada em conjunto entre as polícias civis do Espírito Santo e Rio de Janeiro, além da Polícia Rodoviária Federal, dois suspeitos foram presos. Eles foram levados para a Delegacia de Polícia de Macaé e seguem à disposição da Justiça. As identidades dos presos não foram divulgadas.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Prejuízo

Caminhão de frigorífico bate e destrói muro de casa em Ibatiba

Publicado em 24/04/2026 às 19:00
Caminhão de frigorífico bateu em muro de casa em Ibatiba
Caminhão pertencente a um frigorífico bateu em muro de casa em Ibatiba Daniel Madeira

Um caminhão de um frigorífico derrubou um muro no bairro Trocate, em Ibatiba, no Caparaó do Espírito Santo, no início da tarde desta sexta-feira (24). "Eu estava em uma barbearia ali perto quando ouvimos o barulho e fomos ver o que tinha acontecido", contou o empresário Daniel Madeira, que registrou imagens de como ficou o local. 

A família da agricultora Karla Canabarro mora na casa atingida, mas ninguém estava lá no momento do acidente. Ela conta que os vizinhos ligaram e informaram que a batida ocorreu após o caminhão perder o controle e desviar para não atingir um ônibus escolar. Além do motorista, outros dois funcionários estavam na cabine do veículo. Posteriormente, um segundo caminhão da empresa foi ao local para recolher a mercadoria.

Caminhão de frigorífico bateu em muro de casa em Ibatiba
A cabine do caminhão ficou completamente destruída após bater no muro da residência Montagem A Gazeta | Daniel Madeira

Em nota, o Frigorífico Frilara informou que o incidente ocorreu após uma falha mecânica. Segundo a empresa, o motorista desviou para evitar a colisão, mas acabou colidindo contra o muro. Um representante foi ao local para prestar assistência à família envolvida e o seguro do veículo foi acionado. O caso segue sendo acompanhado pela empresa.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Crime em dezembro de 2025

Suspeito de assalto e roubo de R$ 630 mil em joalheria de Aracruz é preso

Publicado em 24/04/2026 às 18:27

Um homem de 32 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso nesta quinta-feira (23), em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, suspeito de participar de um roubo de cerca de R$ 630 mil em joias em uma joalheria no Centro da cidade em dezembro de 2025. O crime foi cometido por dois homens armados que entraram, renderam funcionários, clientes e fugiram com uma grande quantidade de bens valiosos. 

A ação foi registrada por câmeras de segurança e, de acordo com a Polícia Civil, teria sido planejada. Um dos suspeitos chegou a ir ao local dias antes, se passando por cliente, adquiriu joias e realizou pagamento via Pix com o intuito de acobertar a real intenção, que era observar o funcionamento do estabelecimento. 


No dia do crime, a dupla utilizou uma motocicleta e um carro de apoio para cometer o assalto e fugir logo em seguida. Com a ajuda do cerco eletrônico, a polícia conseguiu rastrear os deslocamentos antes e após o crime, inclusive com registro da fuga do município.

Durante depoimento, o suspeito confessou participação no roubo e deu detalhes sobre a ação. Segundo a polícia, as investigações continuam para localizar o segundo envolvido, que segue foragido, e apurar se há mais pessoas ligadas ao crime.

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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Trânsito

Carretas pegam fogo em acidente na Rodovia do Contorno em Cariacica

Publicado em 24/04/2026 às 17:57
Carretas pegam fogo após colisão na Rodovia do Contorno PRF

Duas carretas pegaram fogo após um acidente na Rodovia do Contorno (BR 101), em Cariacica, no Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (24). A colisão causou a interdição total da pista no sentido Viana, com desvios para motoristas que seguem em direção à Serra.


Informações preliminares indicam que uma das carretas mudou de faixa para realizar uma ultrapassagem e atingiu o segundo veículo, que trafegava pela esquerda e foi jogado contra o canteiro central. Segundo a concessionária Ecovias Capixaba, não houve feridos, apesar de ambos os veículos terem se incendiado.


Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros trabalham no local. O Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema) também foi acionado, para avaliar a carga de cimento que caiu na pista. 


(Com informações de Isabelle Oliveira, da TV Gazeta)

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Fugiu do local

Justiça decreta prisão de namorado de jovem que morreu em acidente na Leste-Oeste em Cariacica

Publicado em 24/04/2026 às 17:36
Ramon Mapelli
Ramon Mapelli teve a prisão decretada pela Justiça; ele dirigia o carro que participava de um racha na Leste-Oeste Redes Sociais

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo determinou, nesta sexta-feira (24), a prisão preventiva do namorado de Sara Gimenes Torres, de 22 anos, morta em um acidente na Rodovia Leste-Oeste, em Castelo Branco, em Cariacica, na madrugada de quarta-feira (22). Ramon Mapelli dos Santos dirigia o carro em que estava a jovem e fugiu do local após o capotamento do veículo.  


O documento judicial, assinado pelo juiz Alexandre Pacheco Carreira, evidencia que a determinação garante a ordem pública, além da instrução e aplicação da lei penal. 


Após fugir do acidente, Mapelli ligou para a família da vítima e disse ter se arrependido do que fez. Imagens de videomonitoramento, divulgadas pela Polícia Civil, mostram três veículos participando, segundo a corporação de uma corrida ilegal, conhecida como “racha”, na rodovia. 


No vídeo, aparecem inicialmente dois carros pretos em alta velocidade, seguidos por um veículo branco, em que estavam a universitária, o namorado e uma amiga. 


A reportagem tenta contato com a defesa para comentar sobre a decisão. O espaço segue aberto para um posicionamento.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Trânsito

Caminhonete capota em acidente com carro na BR 101 em Viana

Publicado em 24/04/2026 às 16:59
Caminhonete capota em acidente com carro na BR 101 em Viana
Caminhonete capota em acidente com carro na BR 101 em Viana Leitor | A Gazeta

Uma caminhonete capotou após se envolver em um acidente com um carro na BR 101, em Viana,Espírito Santo. A colisão ocorreu por volta de 12h30 desta sexta-feira (24) e pelo menos duas pessoas ficaram feridas, mas sem gravidade. 


Informações preliminares da corporação indicam que o motorista do Honda Civic teve um mal súbito, perdeu o controle da direção e colidiu contra a traseira da caminhonete, provocando o capotamento.

Acidente envolveu dois automóveis na BR 101 em Viana
Acidente envolveu dois automóveis na BR 101 em Viana Leitor | A Gazeta

Na Ford Ranger estavam o motorista, a esposa, a mãe dele e duas crianças. Uma delas foi levada ao hospital para exames, mas sem lesões aparentes. No carro, estava apenas um casal e somente o condutor se feriu.


O trânsito seguiu por desvio durante o atendimento às vítimas e a retirada dos veículos, sendo totalmente liberado por volta das 13h30.


*Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta 

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Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
Guriri e região

Rodovia Othovarino Duarte Santos será interditada para obras de drenagem em São Mateus

Publicado em 24/04/2026 às 16:39
Trecho da rodoviaserá interditado nos dias 27 e 29 de abril para a realização do serviço. Fluxo será deslocado para um desvio (em azul) nos dois sentidos  Divulgação| DER-ES

A rodovia Othovarino Duarte Santos será totalmente interditada na próxima segunda (27) e terça-feira (28), em Guriri, litoral de São Mateus, na região Norte do Espírito Santo. Segundo o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), o bloqueio ocorre por causa do corte do asfalto e da abertura de valas para colocação de manilhas para drenagem das águas pluviais.

O tráfego ficará interrompido nos dois sentidos Guriri/São Mateus no trecho entre o motel e o Hospital Roberto Silvares, podendo se estender por mais um dia, se necessário. Durante a interdição, os motoristas deverão desviar pelo bairro Aviação. Quem sai de Guriri, quando chegar no bairro Pedra D’Água, terá que entrar à direita na Avenida Amocim Leite e passar pelo bairro Aviação. Já quem sai do Centro em direção ao balneário deverá entrar à esquerda, passar pelo bairro Aviação e sair na Ponte Pedra D’Água. 

A obra faz parte da duplicação da via, que integra um projeto maior de melhorias entre Guriri e a BR-101, com cerca de 12 quilômetros de extensão. O investimento ultrapassa R$ 92 milhões, e a previsão de conclusão é dezembro de 2026.


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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
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