"Agora só falta contarem o que fizeram com o corpo do meu pai"

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo determinou, nesta sexta-feira (24), a prisão preventiva do namorado de Sara Gimenes Torres, de 22 anos, morta em um acidente na Rodovia Leste-Oeste, em Castelo Branco, em Cariacica, na madrugada de quarta-feira (22). Ramon Mapelli dos Santos dirigia o carro em que estava a jovem e fugiu do local após o capotamento do veículo.





O documento judicial, assinado pelo juiz Alexandre Pacheco Carreira, evidencia que a determinação garante a ordem pública, além da instrução e aplicação da lei penal.





Após fugir do acidente, Mapelli ligou para a família da vítima e disse ter se arrependido do que fez. Imagens de videomonitoramento, divulgadas pela Polícia Civil, mostram três veículos participando, segundo a corporação de uma corrida ilegal, conhecida como “racha”, na rodovia.



No vídeo, aparecem inicialmente dois carros pretos em alta velocidade, seguidos por um veículo branco, em que estavam a universitária, o namorado e uma amiga.





A reportagem tenta contato com a defesa para comentar sobre a decisão. O espaço segue aberto para um posicionamento.