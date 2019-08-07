Acidente entre carro e moto deixa criança ferida na Serra

Publicado em 7 de agosto de 2019 às 17:34
- Atualizado há 6 anos
Um acidente envolvendo um carro e uma moto deixou uma criança ferida no bairro Barcelona, na Serra, na manhã desta quarta-feira (07).
De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava sendo transportada na garupa da motocicleta quando os dois veículos colidiram.
A criança foi socorrida por uma ambulância do Samu e encaminhada para um hospital da região. Não há informações sobre o estado de saúde dela.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o