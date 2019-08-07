Home
Acidente entre carro e moto deixa criança ferida na Serra

A vítima estava sendo transportada na garupa da motocicleta quando os dois veículos colidiram

Gazeta Online

Publicado em 7 de agosto de 2019 às 17:34

 - Atualizado há 6 anos

Atropelamento no bairro Barcelona, na Serra. Crédito: Reprodução | Redes sociais

Um acidente envolvendo um carro e uma moto deixou uma criança ferida no bairro Barcelona, na Serra, na manhã desta quarta-feira (07).

De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava sendo transportada na garupa da motocicleta quando os dois veículos colidiram.

A criança foi socorrida por uma ambulância do Samu e encaminhada para um hospital da região. Não há informações sobre o estado de saúde dela. 

