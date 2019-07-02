Home
200 mil litros de esgoto despejados por dia no mar de Manguinhos

Rio Laripe ficou com cor escura e cheiro forte causado pela poluição. Prefeitura já notificou 7 mil imóveis irregulares. O Ministério Público Estadual investiga o crime ambiental.