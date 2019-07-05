Suspeita de rinha

16 galos vítimas de maus-tratos são apreendidos após denúncia na Serra

Há suspeitas de que os animais eram utilizados para as chamadas rinhas. O responsável pelos animais foi multado e vai responder por crime ambiental, mas ninguém foi encaminhado para a delegacia

Publicado em 5 de julho de 2019 às 12:02 - Atualizado há 6 anos

Dezesseis galos foram aprendidos nesta quarta-feira (3), no bairro Colina de Laranjeiras, na Serra. Os animais estavam com sinais de maus-tratos e há suspeita de que eles tenham sido utilizados em brigas, conhecidas popularmente como rinhas.

A ação foi realizada pela equipe de Fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente (Semma), junto com a Polícia Militar Ambiental, após uma denúncia anônima. Os animais foram encaminhados para o Rancho Bela Vista, em Belvedere.

O responsável pelos animais foi multado e vai responder por crime ambiental, mas ninguém foi encaminhado para a delegacia.

DENÚNCIAS

Para fazer denúncias, ligue para (27) 99951-2321/ 0800 283 9780 e o e-mail para contato é [email protected].





