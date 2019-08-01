Home
É falso que Bolsonaro anunciou fim das cotas em universidades federais

Vídeo enganoso se refere a um edital de vestibular específico para transexuais e travestis que foi suspenso em uma universidade. Informação foi verificada pelo Comprova