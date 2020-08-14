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Recall de Marcas

Veja as empresas de sal vencedoras na pesquisa

Este segmento foi avaliado no levantamento de nível estadual

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 01:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 01:14
Colher com sal
Sal é tempero frequentemente usado na alimentação do brasileiro Crédito: Yeko Photo Studio/Freepik
O sal é um tempero que não pode faltar na cozinha. Ele faz a diferença na preparação de qualquer prato, dos mais sofisticados aos mais simples. Veja as marcas vencedoras neste segmento:

2º lugar - Cisne

O sal Cisne é da Refinaria Nacional de Sal, que, desde 1949, produz e comercializa cloreto de sódio de alta pureza em uma variada linha de produtos destinados ao uso doméstico e industrial. Localizada na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, a empresa conta com a Lagoa de Araruama, a maior lagoa hipersalina do planeta, polo de turismo e de produção salineira do país.

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