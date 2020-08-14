Veja as empresas de sal vencedoras na pesquisa

O sal Cisne é da Refinaria Nacional de Sal, que, desde 1949, produz e comercializa cloreto de sódio de alta pureza em uma variada linha de produtos destinados ao uso doméstico e industrial. Localizada na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, a empresa conta com a Lagoa de Araruama, a maior lagoa hipersalina do planeta, polo de turismo e de produção salineira do país.