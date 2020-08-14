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Sal Globo: do Espírito Santo para o mercado americano

Produto capixaba é comercializado em todo o Brasil, e nos Estados Unidos tem forte presença na Flórida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 01:40

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 01:40

Colheita e empilhamento do Sal Globo, em janeiro/2020. Salina Serra Vermellha II, em Areia Branca (RN)
Colheita e empilhamento do Sal Globo, em janeiro, na salina Serra Vermellha II, em Areia Branca (RN) Crédito: Divulgação/Sal Globo
Sal. Esse mineral formado principalmente por cloreto de sódio é o responsável por dar vida à comida, mas a marca capixaba Globo vai além das fronteiras do país, e, mais do que sabor, leva o nome do Espírito Santo ao mercado internacional, comercializando o produto nos Estados Unidos, principalmente no Estado da Flórida, em supermercados e churrascarias.
Presente em todos os Estados brasileiros, com um portfólio amplo e uma estrutura única, a Brasisal Alimentos, detentora da marca, é responsável pela produção, refino e distribuição do sal marinho. Há 55 anos no mercado, o Sal Globo já é um clássico indispensável também na cozinha nacional.
A diretora-financeira e de marketing da Sal Globo, Maria Izabel Braga Ferlin, destaca que a empresa possui uma estrutura familiar, com matriz no Espírito Santo e filiais em Minas Gerais e no Rio Grande do Norte, Estado do Nordeste onde também está concentrada a produção, salina e refinaria da marca.  "Além disso, compomos uma equipe de vendas que atua em todo o Brasil e exportamos para os Estados Unidos", reforça. 
A diretora revelou que, para o próximo ano, a empresa deve ganhar uma nova refinaria, com localização estratégica e tecnologia de ponta, mas preferiu não antecipar o local. O Sal Globo é líder na região Sudeste, e a confiança na marca sempre foi a principal justificativa dos nossos clientes. Porém, isso não acontece da noite para o dia; são 55 anos de muito trabalho, aponta Maria Izabel.
Maria Izabel Braga Ferlin, diretora-financeira e de marketing da Sal Globo
Maria Izabel Braga Ferlin, diretora-financeira e de marketing da marca, ressalta todos os benefícios do produto, que vão além do tempero na comida Crédito: Divulgação/Sal Globo
Não bastasse a qualidade do produto que, para Maria Izabel, é uma obrigação, há outros componentes que fortalecem a marca Sal Globo. Os benefícios estão envolvidos com a nossa personalidade, que está vinculada aos patrocínios esportivos, apoios culturais, à boa culinária, à família, aos projetos sociais, às questões ambientais, ao sorriso das pessoas, o respeito ao próximo e à qualidade de vida, pontua.
O Sal Globo foi o produto mais lembrado no Recall de Marcas da Rede Gazeta no segmento Sal. Maria Izabel considera a premiação muito importante. Essa pesquisa existe há 28 anos, e o Sal Globo garante a liderança desde o início. Além desse feedback ser muito produtivo para seguir trabalhando, existe todo um trabalho de prospecção de clientes, de regiões e desempenho da marca. A união dessas informações nos projeta a uma atuação corretiva no mercado, analisa a diretora. 

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