TV, fogão e geladeira conectados estão na moda, mas escondem perigos

Aparelhos inteligentes permitem ter o controle da casa na palma da mão Crédito: Pixabay

Já começou a corrida pelos presentes de Natal e, para quem é fã de tecnologia , as lojas estão cheias de eletrodomésticos que fazem tudo e mais um pouco. São geladeiras com conectividade que garante o controle dos alimentos e do estoque, televisões que permitem o consumidor controlar vários itens da casa pelo controle remoto, além de maquinas de lavar e até panelas ativadas a distância, a partir de acionamento pelo celular. Os preços são salgados, podendo ultrapassar os R$ 20 mil, e especialistas alertam que os aparelhos podem deixar vulneráveis os dados dos usuários.

"Todos esses aparelhos são computadores, que 'conversam' entre si e, geralmente, estão ligados a alguma rede wi-fi . Em geral, eles têm baixa confiabilidade no sentido da vulnerabilidade", explica o especialista em segurança digital, Gilberto Sudré. Ele esclarece que, por conta da baixa capacidade de processamento que muitos eletrodomésticos conectados têm, os fabricantes não conseguem colocar muitos dispositivos de segurança.

Com isso, os dados que você insere ou aqueles que o aparelho consegue captar, podem ficar vulneráveis a ataques. "Algumas televisões, por exemplo, permitem comando de voz. Há casos em que o microfone fica ligado o tempo todo e esses áudios podem acabar nas mãos de terceiros sem a sua autorização", diz.

O especialista afirma que não é preciso desistir de todos os aparelhos conectados, mas que é necessário avaliar se há necessidade de fato de todos daqueles recursos. "Se houver necessidade, talvez seja importante pensar em conecta-los em uma rede separada daquela utilizada para computadores, por exemplo", recomenda.

Ele lembra que o avanço dessas tecnologias é um processo e que, mesmo que talvez nunca sejam 100% seguros, as empresas vão evoluindo e tornando os aparelhos mais confiáveis. Além disso, enquanto novas versões surgem, as antigas acabam ficando mais baratas. Veja abaixo alguns dos produtos disponíveis atualmente no mercado:

Family Hub Fridge, da Samsung Crédito: Divulgação

GELADEIRA "TRANSPARENTE"

A Family Hub Fridge, da Samsung, que permite que o usuário veja por um monitor da frente do aparelho o que tem dentro da geladeira. É o fim do abre-e-fecha da porta. Também dá para acompanhar pelo celular, o que facilita na hora de fazer a lista de compras. A tela também funciona como um tablet, mostrando agenda, previsão do tempo, vídeos de receitas, etc. O "mimo" de Natal, porém, está longe de ser acessível, já que o valor da geladeira passa dos R$ 24 mil. A LG também tem uma geladeira conectada, com uma tela de 20 polegadas (50,8 cm) que roda Windows. Ela fica "translúcida", mostrando o que tem do lado de dentro. É possível instalar aplicativos de rede social e conversar com a assistente pessoal, Cortana. O preço também é salgado, quase R$ 20 mil.

Máquina de lavar Qdrive detecta tipo de roupa e escolhe melhor programa de lavagem Crédito: Divulgação

MÁQUINA DE LAVAR INTELIGENTE

Controladas por celular, as máquinas de lavar conectadas permitem que o usuário inicie um ciclo até do trabalho, pelo celular. Dessa forma, ao chegar em casa, as roupas já estarão limpas. Alguns modelos conseguem até identificar o tipo de tecido das roupas que estão do interior do aparelho para utilizar um ciclo mais adequado. Um dos modelos é a Qdrive, da Samsung. Ela pode ser encontrada em sites de lojas por pouco menos de R$ 4 mil. A concorrente é a LG WD17VTS6, que tem o preço mais alto, mais de R$ 7 mil, tem função secadora.

Televisão com inteligência artificial da LG Crédito: Divulgação

CONTROLE DE TV E DA CASA TODA

Com tanta tecnologia disponível, a TV que acessa "apenas" o Youtube e a Netflix já está quase ultrapassada. Já existe no mercado aparelhos comandados por voz, que permitem pesquisar a previsão do tempo ou saber sobre a vida do ator de um filme sem levantar do sofá. Os aparelhos da linha NanoCell da LG custam entre R$ R$ 6,4 mil e R$ 30 mil pendependo do modelo. O controle remoto também ganhou novas funcionalidades, como controlar as lâmpadas de casa. É o caso da QLED da Samsung, que ultrapassa os R$ 27 mil no site da marca.

Fogão "smart" da Brastemp Crédito: Divulgação

FOGÃO AUTÔNOMO

Ainda não existe um fogão que cozinha sozinho, mas alguns modelos já disponíveis chegam bem perto. Um deles é o Brastemp Ative Smart Cook, que tem um display e pode ser pareado com um celular ou tablet através do aplicativo da marca. O aparelho tem a função "Faz por Você" que desliga o fogo sozinho quando a comida estiver pronta. Já a GE tem um forno conectado que vem, inclusive, com detector de fumaça que desliga o fogo sozinho quando o alimento estiver queimando. O cozinheiro desavisado também recebe no celular uma mensagem avisando do incidente. O preço de ambos é de cerca de R$ 3 mil.

PANELA COM WI-FI