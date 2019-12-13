Aprenda a escolher os melhores presentes de Natal

As festas de Natal estão chegando e com elas vêm as trocas de presentes. É um momento divertido para surpreender e ser surpreendido. Porém há quem diga que presentear é uma missão quase impossível.

Com um prévio conhecimento do desejo da pessoa, tudo fica mais fácil. É assim que funciona melhor para as crianças. A dica é prestar atenção nas tendências da internet.

"Toda a linha do Youtuber Lucas Neto está saindo muito" Hérika Lamonny Silva de Mendonça - Gerente da loja de artigos infantis Ri Happy, do Shopping Praia da Costa

Ela também ressalta os filmes infantis do momento, como a franquia Frozen.

Na loja Ri Happy, a cada R$ 60,00 em compra, o cliente concorre a uma casa de R$ 200 mil ou ao mesmo valor em dinheiro Crédito: Divulgação

Como o Natal acontece no verão, muitas pessoas optam por artigos de moda praia. Roberto Casotti, sócio-proprietário da loja de artigos de surfe RipCurl, do Shopping Praia da Costa, indica presentes mais básicos para não errar.

"Também é interessante pensar em algum acessório, como óculos, chapéu de palha, chinelo de dedo, roupa de lycra com proteção UV, entre outros" Roberto Casotti - Sócio-proprietário da loja de artigos de surfe RipCurl, do Shopping Praia da Costa

Roberto conta que, na verdade, o carro-chefe da loja são as camisetas masculinas e as bermudas de praia que também são uma ótima opção para presentear os rapazes.

Na Rip Curl, quem comprar acima de R$ 500,00 ganha uma toalha masculina ou feminina da marca Crédito: Divulgação

Fim de ano é época do Amigo X. A brincadeira fica bem mais agradável quando o presente é bom. Por isso, a Antix, do Shopping Praia da Costa, preparou dois kits para a brincadeira. O primeiro possui duas blusas, um broche e um elástico de cabelo, por R$ 109,00. O segundo contém uma blusa, um broche, um laço para o cabelo e uma caderneta, por R$ 89,00.

Para quem não gosta de expor o tamanho que usa, Darlete Alves, gerente da loja Antix, do Shopping Praia da Costa, sugere acessórios em vez de roupas.

A Antix, do Shopping Praia da Costa, preparou dois kits para quem quiser presentear o seu Amigo X Crédito: Divulgação

Condições especiais

A gerente da Ri Happy conta que os consumidores da loja têm pagamento facilitado e acesso a promoções. Compras acima de R$ 300,00 podem ser parceladas em até 10x sem juros. Além disso, a cada R$ 60,00 em compra, o cliente ganha um número para concorrer a uma casa de R$ 200 mil ou ao mesmo valor em dinheiro.

Já Roberto Casotti chama a atenção para o brinde da RipCurl:

"Quem comprar acima de R$ 500,00 ganha uma toalha masculina ou feminina da marca." Roberto Casotti - Sócio-proprietário da loja de artigos de surfe RipCurl, do Shopping Praia da Costa