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Time engajado para apoiar transformações no setor financeiro

Novo presidente do Bandes diz que, na busca por resultados, é importante garantir bem-estar aos colaboradores para obter produtividade

Publicado em 04 de Abril de 2023 às 05:55

Publicado em 

04 abr 2023 às 05:55
novo presidente do Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo (Bandes), Marcelo Barbosa Saintive
Marcelo Barbosa Saintive, novo presidente do Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo (Bandes) Crédito: Bandes/ Divulgação
Com uma trajetória muito ligada ao serviço público, o novo presidente do Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo (Bandes), Marcelo Barbosa Saintive, acredita que é preciso, antes de tudo, formar um time para realizar uma gestão de sucesso. Engajar é uma de suas principais ferramentas na busca por resultados.
“Busco o engajamento, mas não de forma forçada. Não dá para mudar uma organização se você não tiver um time que compre a sua ideia de que é preciso achar algum propósito que faça sentido para a instituição”, analisa.

Saintive é economista e mestre em Ciências Econômicas, atuou no Ministério da Fazenda durante o governo Fernando Henrique Cardoso e em secretarias voltadas ao setor de infraestrutura do país. “Atuei também como consultor e na secretaria da Fazenda do Rio de Janeiro, em 2007, quando tivemos várias conquistas. Até que vim para o Espírito Santo, onde atuei na Federação das Indústrias, na criação de uma área de dados”, conta.
Em sua jornada, que também teve passagens pelo setor privado, o presidente do Bandes sempre acreditou que é fundamental um olhar cuidadoso para o ambiente de trabalho. Para ele, o maior desafio da liderança é aliar o bem-estar dos colaboradores ao engajamento e à produtividade. É isso o que procura passar para as 250 pessoas que trabalham com ele no banco. “O trabalho funciona bem se todos estão bem e se respeitam.”
Com nova liderança, aposta do Bandes é engajar funcionários e clientes e também inovar
Com nova liderança, aposta do Bandes é engajar funcionários e clientes e também inovar Crédito: Bandes/Divulgação
Marcelo Saintive assumiu a presidência do Bandes recentemente e se diz muito motivado para o novo desafio na área pública. “Acabamos de lançar o planejamento estratégico do banco e devemos focar muito no crédito para investimento da indústria, do comércio e de serviços; e em empresas, especialmente, de micro, pequeno e médio portes, com foco no desenvolvimento regional.”
Saintive vê a tecnologia e a inovação como fortes aliadas para todas as organizações. “O que podemos fazer é enfrentar esse desafio e tentar evoluir com a tecnologia. É uma tendência que não joga contra nós.”
Inclusive na forma de liderar, diz Saintive, é necessário inovar. Para o executivo, não há mais a necessidade de ser um líder único. “Isso já não existe mais em organizações de vanguarda. É possível trabalhar a liderança por projetos, por exemplo, criar equipes de trabalho multidisciplinares”, finaliza Saintive.

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