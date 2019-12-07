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Decisão por vínculo de emprego

Situação dos trabalhadores é precária, diz sindicato de motoristas de aplicativo do ES

Em São Paulo, empresa foi obrigada  pela Justiça a contratar motoboys que trabalhavam por aplicativo.  Entidade capixaba acredita que também hajam casos parecidos no Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2019 às 21:25

Publicado em 06 de Dezembro de 2019 às 21:25

Sindicato de trabalhadores de aplicativos de transportes e serviços do Espírito Santo foi fundado nesta sexta-feira (6)  Crédito: Dan Gold/ Unsplash
A situação dos motoristas e entregadores de aplicativo é precária, mas escondida sob o discurso do empreendedorismo. Às vezes, nem o próprio trabalhador sabe que está nessa situação. Ele se acha autônomo, mas ele é um trabalhador comum e precisa ser protegido. Essa é a posição do advogado do Sindicato dos Trabalhadores de Aplicativos de Transporte e de Aplicativos de Prestação de Serviços do Estado do Espírito Santo (Sintappes), Luiz Telvio Valim.
Nesta sexta-feira (6), a Justiça do Trabalho de São Paulo determinou a existência de vínculo empregatício entre motoboys e a plataforma de entregas Loggi, que opera por site e por aplicativo. A empresa terá que contratar todos os condutores cadastrados.

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Segundo estimativas do Sindicato dos Mensageiros Motociclistas do Estado de São Paulo (Sindimoto), a Loggi tem, apenas na capital paulista, 25 mil motoboys cadastrados. A decisão vale para todo o território nacional.
A Loggi não atua no Espírito Santo, mas o Sintappes acredita que haja trabalhadores no Estado que também se enquadram nos requisitos da lei e que podem exigir na Justiça que sejam contratados pelas empresas no regime CLT, ou seja, com carteira assinada. A entidade de classe foi fundada nesta sexta-feira (6).
Quem se encontrar nessa situação e quiser nos procurar, o sindicato está a disposição. É uma categoria especial que precisa de proteção. Tem gente morrendo, sobrecarregada, estressada, porque fazem jornada extra, disse Valim. Segundo ele, cerca de cinco mil pessoas no Espírito Santo trabalham através de aplicativos de transporte ou de prestação de serviços.

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REQUISITOS BÁSICO

A advogada e professora de Direito do trabalho da FDV Jeane Martins afirma que a decisão da Justiça de São Paulo não obriga os demais juízes do país a decidirem no mesmo sentido. Segundo ela, para que seja reconhecido o vínculo trabalhista de qualquer pessoa ou grupo, é preciso que sejam preenchidos cinco requisitos.
Tem que ser pessoa física e tem que haver pessoalidade, ou seja, se o trabalhador não puder realizar determinado serviço, ele não pode mandar um amigo. O serviço não pode ser eventual e tem que ser feito em troca de alguma contraprestação, como um salário, por exemplo. E, o mais importante, a subordinação jurídica. É preciso observar quem dá as ordens. O empregador impõe horário? Ele aplica algum tipo de punição?, esclarece.

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Para a especialista, em muitas ocasiões, esses motoristas de aplicativo têm relações que caracterizam vínculo empregatício. Há, inclusive, decisões internacionais importantes reconhecendo vínculo de emprego entre essas empresas e os trabalhadores, afirma.

OUTRO LADO

Em nota enviada à Agência Estado, a Loggi diz lamentar a decisão da Justiça e afirma que vai procurar reverter a sentença em instâncias superiores. A empresa afirma que "continuará gerando renda para milhares de entregadores, clientes e movimentando a economia brasileira".
Segunda a Loggi, "as novas tecnologias vieram para promover a aproximação de profissionais liberais com pessoas interessadas na contratação, proporcionando maior geração de renda, oferecendo oportunidades que não existiam anteriormente". Ainda em nota, a empresa diz que tem conversado com as autoridades, com o objetivo de explicar o modelo de negócios que pratica. "Em modelos de negócio que promovem a inovação, é natural que haja dúvidas sobre como eles funcionam. Desde outubro de 2018, a empresa tem dialogado com o Ministério Público do Trabalho e os demais órgãos responsáveis, esclarecendo as dúvidas acerca do funcionamento de sua plataforma", destaca.

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