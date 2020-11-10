Sine vai ofertar vagas de emprego em agência itinerante no ES

Carteira de Trabalho Crédito: Fernando Madeira

A primeira oferta de vagas pelo Sine Itinerante será realizada nesta terça-feira (10), no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim , situado na Rua Maria Dolores Santana. O atendimento será realizado das 10h às 15h.

Segundo o governador Renato Casagrande , o intuito do projeto é justamente levar oportunidades às pessoas que mais precisam. Às vezes a pessoa não consegue ir até o Sine por vários motivos. Então ir ao encontro delas é fundamental. Não podemos ficar esperando que a pessoa vá até o emprego. O Estado precisa ser proativo.

Casagrande destacou ainda que a inclusão do programa no âmbito do Estado Presente está ligada ao fato de que para enfrentar a violência é necessário que ter uma cultura de paz, não somente através de operações policiais, mas também com programas sociais, educação e levando emprego e renda às famílias.

Tudo isso é fundamental para que possamos melhorar a vida das pessoas e diminuir a criminalidade, frisou o governador.

Em parceria com a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), um veículo foi adaptado para dar suporte às ações e irá percorrer os nove municípios que dispõem de agências estaduais de emprego, atendendo os bairros onde a demanda por esse serviço é maior.

Os próximos atendimentos ocorrerão nos CRAS de Nova Rosa da Penha, em Cariacica , no dia 25 deste mês, e do bairro Bela Vista, em Colatina , no dia 09 de dezembro.

Além dos serviços do Sine, como a emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social digital, intermediação de mão de obra e seguro desemprego, o projeto vai contemplar ações de outros órgãos do Governo do Estado, como orientações ao microcrédito por meio da Aderes e cursos de qualificação dentro do Programa Qualificar ES, da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).

Segundo a secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Figueira Grillo, a importância do Sine Itinerante é fazer com que os serviços do Estado cheguem às pessoas que mais precisam, diante do momento de dificuldades impulsionado pela pandemia do novo coronavírus.