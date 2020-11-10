Sine vai ofertar vagas de emprego em agência itinerante no ES

O governo do Espírito Santo anunciou, nesta segunda-feira (9), a primeira ação do Projeto Agência Itinerante do Trabalho, o Sine Itinerante. A novidade, que já havia sido antecipada por A Gazeta, será voltada aos moradores de bairros contemplados pelo programa Estado Presente em Defesa da Vida, que, entre outros objetivos, visa a redução da criminalidade em áreas vulneráveis.
A primeira oferta de vagas pelo Sine Itinerante será realizada nesta terça-feira (10), no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, situado na Rua Maria Dolores Santana. O atendimento será realizado das 10h às 15h.
Segundo o governador Renato Casagrande, o intuito do projeto é justamente levar oportunidades às pessoas que mais precisam. Às vezes a pessoa não consegue ir até o Sine por vários motivos. Então ir ao encontro delas é fundamental. Não podemos ficar esperando que a pessoa vá até o emprego. O Estado precisa ser proativo.
Casagrande destacou ainda que a inclusão do programa no âmbito do Estado Presente está ligada ao fato de que para enfrentar a violência é necessário que ter uma cultura de paz, não somente através de operações policiais, mas também com programas sociais, educação e levando emprego e renda às famílias.
Tudo isso é fundamental para que possamos melhorar a vida das pessoas e diminuir a criminalidade, frisou o governador.
Em parceria com a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), um veículo foi adaptado para dar suporte às ações e irá percorrer os nove municípios que dispõem de agências estaduais de emprego, atendendo os bairros onde a demanda por esse serviço é maior.
Além dos serviços do Sine, como a emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social digital, intermediação de mão de obra e seguro desemprego, o projeto vai contemplar ações de outros órgãos do Governo do Estado, como orientações ao microcrédito por meio da Aderes e cursos de qualificação dentro do Programa Qualificar ES, da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).
Segundo a secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Figueira Grillo, a importância do Sine Itinerante é fazer com que os serviços do Estado cheguem às pessoas que mais precisam, diante do momento de dificuldades impulsionado pela pandemia do novo coronavírus.
Acredito que seja crucial reforçar esse olhar prioritário aos que possuem mais dificuldade de acesso às oportunidades, pois é de caminhos sustentáveis que as pessoas precisam para, através do trabalho, se libertarem da condição de extrema pobreza, comentou.