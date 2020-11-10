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Oportunidade mais perto

Sine vai ofertar vagas de emprego em agência itinerante no ES

Ações serão realizadas em bairros atendidos pelo programa Estado Presente, a fim de levar oportunidades a moradores de áreas vulneráveis. Primeira etapa será realizada em Cachoeiro de Itapemirim, nesta terça (10)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2020 às 21:48

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 21:48

Carteira de Trabalho e assistência social
Carteira de Trabalho Crédito: Fernando Madeira
governo do Espírito Santo anunciou, nesta segunda-feira (9), a primeira ação do Projeto Agência Itinerante do Trabalho, o Sine Itinerante. A novidade, que já havia sido antecipada por A Gazeta, será voltada aos moradores de bairros contemplados pelo programa Estado Presente em Defesa da Vida, que, entre outros objetivos, visa a redução da criminalidade em áreas vulneráveis.
A primeira oferta de vagas pelo Sine Itinerante será realizada nesta terça-feira (10), no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, situado na Rua Maria Dolores Santana. O atendimento será realizado das 10h às 15h.
Segundo o governador Renato Casagrande, o intuito do projeto é justamente levar oportunidades às pessoas que mais precisam. Às vezes a pessoa não consegue ir até o Sine por vários motivos. Então ir ao encontro delas é fundamental. Não podemos ficar esperando que a pessoa vá até o emprego. O Estado precisa ser proativo.
Casagrande destacou ainda que a inclusão do programa no âmbito do Estado Presente está ligada ao fato de que para enfrentar a violência é necessário que ter uma cultura de paz, não somente através de operações policiais, mas também com programas sociais, educação e levando emprego e renda às famílias.
Tudo isso é fundamental para que possamos melhorar a vida das pessoas e diminuir a criminalidade, frisou o governador.
Em parceria com a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), um veículo foi adaptado para dar suporte às ações e irá percorrer os nove municípios que dispõem de agências estaduais de emprego, atendendo os bairros onde a demanda por esse serviço é maior.
Os próximos atendimentos ocorrerão nos CRAS de Nova Rosa da Penha, em Cariacica, no dia 25 deste mês, e do bairro Bela Vista, em Colatina, no dia 09 de dezembro.

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Além dos serviços do Sine, como a emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social digital, intermediação de mão de obra e seguro desemprego, o projeto vai contemplar ações de outros órgãos do Governo do Estado, como orientações ao microcrédito por meio da Aderes e cursos de qualificação dentro do Programa Qualificar ES, da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).
Segundo a secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Figueira Grillo, a importância do Sine Itinerante é fazer com que os serviços do Estado cheguem às pessoas que mais precisam, diante do momento de dificuldades impulsionado pela pandemia do novo coronavírus.
Acredito que seja crucial reforçar esse olhar prioritário aos que possuem mais dificuldade de acesso às oportunidades, pois é de caminhos sustentáveis que as pessoas precisam para, através do trabalho, se libertarem da condição de extrema pobreza, comentou.

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