Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pesquisa do IBGE

Setor de serviços do ES ainda mergulha na crise do novo coronavírus

Apesar de leve recuperação em relação a abril, segmento teve em maio de 2020 queda de 13,2% em comparação com o mesmo mês do ano passado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2020 às 12:18

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 12:18

Salão de beleza Milene Ushôa, em Itapoã. Ela reabriu seu salão hoje. Na chegada, os clientes têm álcool em gel
Salão de beleza foi uma das atividades atingidas pela recessão Crédito: Carlos Alberto Silva
O volume de serviços prestados no Espírito Santo caiu 13,2% em maio, segundo apresentou a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (10). A comparação é feita com o mesmo mês do ano passado. Ainda nesta comparação, a receita obtida caiu 14%.
De acordo com o IBGE, a maior queda foi observada nas atividades de atendimento às famílias  queda de 52,9% , aparecendo na sequência os serviços de profissionais administrativos e complementares (-20,9%).
Ao analisar os dados, o economista Ricardo Paixão comenta que o setor de serviços, como um todo, foi muito afetado pelas restrições legais estabelecidas pelos governos estaduais e municipais. No Espírito Santo não é diferente. O setor só deve começar a se recuperar quando tivermos uma menor quantidade de mortes e pessoas infectadas, avalia.

Veja Também

Gastos em casa durante a pandemia fazem inflação subir 0,56% no ES

Assim, foram impactos com essa situação profissionais voltados para reparos domésticos, salões de beleza, professores que dão aulas particulares, entre outros. Um dos grandes problemas é que muitos desses profissionais são microempreendedores individuais (MEIs) e não estão conseguindo empréstimos que foram anunciados pelos governos. O dinheiro não está chegando na ponta, completa.

SITUAÇÃO MELHORA NA COMPARAÇÃO COM ABRIL

A mesma pesquisa do IBGE apresentou que o setor de serviços teve leve reação na comparação com o mês de abril: alta de 1,1% no índice de volume de serviços. Porém, de acordo com o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio), José Lino Sepulcri, isso ainda não é algo a se comemorar.
Maio só teve essa reação porque abril foi muito ruim. Estava tudo fechado. No ano ainda estamos com crescimento negativo, observa.

Veja Também

Nova matriz de risco será apresentada nesta sexta-feira por Casagrande

A nossa expectativa é que nos próximos meses a situação melhore, principalmente se o governo estadual flexibilizar ainda mais a abertura do comércio. A gente tem a expectativa de que seja permitida a abertura em todos os dias da semana, mas com 6 horas de funcionamento, estima.
Hoje uma pessoa sai de casa para comprar um sapato, mas não pode aproveitar para comprar um liquidificador que também esteja precisando. Ela tem que sair de casa duas vezes e isso é muito ruim na nossa avaliação. O comércio e os serviços estão com os dedos cruzados para ter essa permissão para funcionar todos os dias, conclui José Lino.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados