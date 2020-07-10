Setor de serviços do ES ainda mergulha na crise do novo coronavírus

Salão de beleza foi uma das atividades atingidas pela recessão Crédito: Carlos Alberto Silva

De acordo com o IBGE, a maior queda foi observada nas atividades de atendimento às famílias  queda de 52,9% , aparecendo na sequência os serviços de profissionais administrativos e complementares (-20,9%).

Ao analisar os dados, o economista Ricardo Paixão comenta que o setor de serviços, como um todo, foi muito afetado pelas restrições legais estabelecidas pelos governos estaduais e municipais. No Espírito Santo não é diferente. O setor só deve começar a se recuperar quando tivermos uma menor quantidade de mortes e pessoas infectadas, avalia.

Assim, foram impactos com essa situação profissionais voltados para reparos domésticos, salões de beleza, professores que dão aulas particulares, entre outros. Um dos grandes problemas é que muitos desses profissionais são microempreendedores individuais (MEIs) e não estão conseguindo empréstimos que foram anunciados pelos governos. O dinheiro não está chegando na ponta, completa.

SITUAÇÃO MELHORA NA COMPARAÇÃO COM ABRIL

A mesma pesquisa do IBGE apresentou que o setor de serviços teve leve reação na comparação com o mês de abril: alta de 1,1% no índice de volume de serviços. Porém, de acordo com o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio), José Lino Sepulcri, isso ainda não é algo a se comemorar.

Maio só teve essa reação porque abril foi muito ruim. Estava tudo fechado. No ano ainda estamos com crescimento negativo, observa.

A nossa expectativa é que nos próximos meses a situação melhore, principalmente se o governo estadual flexibilizar ainda mais a abertura do comércio. A gente tem a expectativa de que seja permitida a abertura em todos os dias da semana, mas com 6 horas de funcionamento, estima.