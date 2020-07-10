Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia de Covid-19

Nova matriz de risco será apresentada nesta sexta-feira por Casagrande

A informação foi repassada pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, durante coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira (10)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2020 às 11:00

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 11:00

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, em coletiva nesta quinta (25)
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande Crédito: Reprodução
O governador Renato Casagrande (PSB) deve apresentar nesta sexta-feira (10), no fim do dia, uma nova matriz de risco que será usada para a definição de medidas de combate ao coronavírus no Espírito Santo.
A informação foi repassada pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, durante coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira.
Na atual matriz, são considerados a taxa de ocupação dos leitos de UTI, o coeficiente de incidência de casos, os índices de isolamento social e a letalidade da doença, bem como o percentual da população acima de 60 anos, considerada como grupo de risco.
A nova metodologia, segundo o secretário, deve reconhecer características de temporalidade e territorialidade da doença, levando em conta a fase de desaceleração da Covid-19 no Estado, assim como a possibilidade do surgimento de novas ondas de contaminação.
"Estamos ajustando a matriz de risco para que possa reconhecer a temporalidade e a territorialidade do comportamento da pandemia no Estado. Hoje, o governador vai apresentar uma nova matriz de risco para a sociedade", afirmou Nésio.
O secretário apontou, durante a coletiva, a existência de uma estabilização consolidada dos casos de coronavírus na Grande Vitória, embora possam surgir já em 2020 novas curvas de crescimento da doença. "Estamos vivendo uma estabilização consolidada do número de casos na Grande Vitória e estamos iniciando a fase de recuperação na Grande Vitória que deverá ser confirmada e acompanhada na evolução das próximas quatro semanas", disse.
Desde o início da pandemia, o Estado já soma mais de 60 mil casos e 1.929 mortes por coronavírus.

Veja Também

Gastos em casa durante a pandemia fazem inflação subir 0,56% no ES

Secretário da Saúde atualiza a situação do coronavírus no ES

Passa a valer lei que proíbe fechamento de igrejas na pandemia em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
App para denunciar violência agora inclui pedido de medida protetiva e pensão no ES
Imagem de destaque
Carreta com carga de milho tomba na BR 262, em Venda Nova do Imigrante
Imagem de destaque
Ciclovia de R$ 72 milhões na Rodovia do Sol atrai 19 empresas de 8 Estados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados