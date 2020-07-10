Nova matriz de risco será apresentada nesta sexta-feira por Casagrande

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande Crédito: Reprodução

A informação foi repassada pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, durante coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira.

Na atual matriz, são considerados a taxa de ocupação dos leitos de UTI, o coeficiente de incidência de casos, os índices de isolamento social e a letalidade da doença, bem como o percentual da população acima de 60 anos, considerada como grupo de risco.

A nova metodologia, segundo o secretário, deve reconhecer características de temporalidade e territorialidade da doença, levando em conta a fase de desaceleração da Covid-19 no Estado, assim como a possibilidade do surgimento de novas ondas de contaminação.

"Estamos ajustando a matriz de risco para que possa reconhecer a temporalidade e a territorialidade do comportamento da pandemia no Estado. Hoje, o governador vai apresentar uma nova matriz de risco para a sociedade", afirmou Nésio.

O secretário apontou, durante a coletiva, a existência de uma estabilização consolidada dos casos de coronavírus na Grande Vitória, embora possam surgir já em 2020 novas curvas de crescimento da doença. "Estamos vivendo uma estabilização consolidada do número de casos na Grande Vitória e estamos iniciando a fase de recuperação na Grande Vitória que deverá ser confirmada e acompanhada na evolução das próximas quatro semanas", disse.