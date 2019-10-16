Saque do FGTS: agências da Caixa vão abrir mais cedo e funcionar no sábado

Caixa Econômica Federal: agências terão funcionamento especial Crédito: Ricardo Medeiros/Arquivo

Your browser does not support the audio element. Agências da Caixa vão abrir mais cedo e funcionar no sábado para o saque do FGTS

Em todo o Espírito Santo mais de 30 agências da Caixa vão funcionar em horário especial nesta sexta-feira (18) e nas próximas segunda (21) e terça (22). Além disso, elas devem abrir no sábado (19), de 9h às 15h. Trabalhadores nascidos em janeiro que não possuem conta no banco poderão realizar o saque imediato do Fundo de Garantia do tempo de Serviço (FGTS) no valor de até R$ 500 de cada conta ativa ou inativa.

Algumas agências vão abrir até duas horas mais cedo e fechar duas horas mais tarde nos dias 18, 21 e 22. A relação das unidades com o horário antecipado você confere no final desta matéria.

Segundo a Caixa, aquelas que abrem normalmente às 8h fecharão duas horas após o horário padrão de atendimento, e as que começam a funcionar às 9h estenderão seu expediente em uma hora. Não foi informado, entretanto, o horário de fechamento normal dessas agências.

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Segundo o banco, para agilizar o atendimento, o trabalhador deve estar com sua carteira de trabalho em mãos no momento do saque. Dúvidas sobre valores e o direito ao saque podem ser consultadas no aplicativo FGTS, pelo site do banco ou pelo telefone de atendimento exclusivo 0800 724 2019, disponível 24 horas.

conforme o calendário no final da matéria. Caso o saque não seja feito até lá, os valores retornam para a conta de A data limite para recebimento dos valores é 31 de março de 2020,. Caso o saque não seja feito até lá, os valores retornam para a conta de FGTS do trabalhador.