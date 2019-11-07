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Saque do FGTS: agências da Caixa vão abrir em horário especial no ES

No Estado, 44 agências estarão abertas em horário especial nesta sexta-feira (08) e na próxima segunda (11) para o saque imediato de nascidos em abril e maio. Veja a lista completa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2019 às 18:50

Publicado em 07 de Novembro de 2019 às 18:50

Agência da Caixa Econômica, na Avenida Reta da Penha, em Vitória  Crédito: Fernando Madeira
Caixa  libera a partir desta sexta-feira (08) o saque de até R$ 500 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para 8,8 milhões de trabalhadores nascidos em abril e maio em todo o país. Com isso, o banco prevê a distribuição de R$ 3,4 bilhões. No Espírito Santo, 44 agências funcionarão em horário especial. (Veja a lista completa no final da matéria)
O chamado saque imediato faz parte de uma medida emergencial do governo para tentar aquecer a economia. Nessa modalidade, todos os trabalhadores que têm saldo em contas ativas ou inativas do FGTS podem realizar a retirada de até R$ 500, sem que isso prejudique o resgate do valor total do fundo nas ocasiões previstas em lei, como na demissão sem justa causa.
Trabalhadores com poupança na Caixa tiveram os valores automaticamente disponibilizados nas contas. Os demais podem realizar os saques de acordo com o calendário de pagamentos organizado conforme o mês de nascimento. Para facilitar o atendimento, 2.381 agências da Caixa terão horário estendido nesta sexta e na segunda-feira (11).

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Nas localidades em que as agências abrem habitualmente entre 9h e 11h, o atendimento ao público será antecipado em uma hora. 
Até o dia 5 de novembro, foram pagos mais de R$ 17,4 bilhões do saque imediato do FGTS para cerca de 41,3 milhões de trabalhadores no país, o que representa 43% dos 96 milhões de contemplados pela medida.

REGRAS DA MODALIDADE DE SAQUE

O trabalhador que optar pelo saque imediato continua com o direito de retirar todo o saldo da conta do FGTS, caso seja demitido sem justa causa ou nas demais regras previstas em lei, como a aposentadoria.
O saque de até R$ 500 por conta, ativa ou inativa, do FGTS também não significa adesão ao saque-aniversário nem a perda do direito à multa rescisória de 40%.
Nos saques feitos na agência, não haverá a cobrança de tarifa quando o trabalhador optar por transferir o valor para outro banco.
O calendário termina em dezembro, com o pagamento para nascidos nos meses de novembro e dezembro. Os trabalhadores, independentemente do mês de aniversário, terão até o dia 31 de março de 2020 para pegar o dinheiro. Caso o saque não seja feito até essa data, os valores retornam para a conta de FGTS do trabalhador.
A Caixa possui uma central de atendimento telefônico para tirar dúvidas sobre o saque imediato do FGTS. O número é o 0800-7242019.

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